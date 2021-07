L'Angleterre en finale de l'Euro 2020 après 55 ans de frustration

L'Angleterre s’est qualifiée mercredi soir pour la première finale de l'Euro de son histoire après sa victoire contre le Danemark au satde de Wembley.

Gareth Southgate envoie l’ Angleterre à une premiere Finale de l'Euro

Gareth Southgate et ses poulains, victorieux du Danemark (2-1, ap), sont en finale de l'Euro 2020. Depuis cinquante-cinq ans, les Anglais attendaient de revenir sur le devant de la scène. Cinquante-cinq ans d'échecs et de peines, et enfin la libération ce mercredi 7 juillet 2021 où ils se sont imposés en prolongation grâce à un but contre son camp, de Kjaer et un autre de Kane. Ils affronteront l’Italie en finale de cet Euro 2020.

Le "party pooper", le "rabat-joie", celui qui sait combien ça fait mal de s'arrêter en chemin et si près du but, n'avait pas envie d'être à nouveau le personnage central d'un autre chapitre du grand livre d'histoire anglais des "What if". Non, Gareth Southgate, version sélectionneur, est parvenu à faire ce que personne n'avait réussi depuis cinquante-cinq ans et Sir Alf Ramsey : propulser l'Angleterre en finale d'une grande compétition internationale.

Exorciser leurs démons au stade de Wembley

Devant près de 60 000 spectateurs dans un stade de Wembley (Londres) en furie, les Anglais ont commencé très fort leur début de match avant de ralentir la cadence. Au fil des minutes, les Danois qui restaient sur trois prestations très abouties, ont pris confiance et ont enchaîné les occasions.

Ils ont même refroidi tout le stade en ouvrant la marque grâce à un superbe coup franc direct de Mikkel Damsgaard (30e). Malgré ce premier but encaissé dans cet Euro, les Anglais ne doutent pas longtemps et réussissent à remettre le pied sur le ballon.

Ils sont alors à deux doigts d’égaliser quelques minutes après mais Sterling manque son face-à-face contre Schmeichel. L’égalisation arrive toutefois dans la foulée : après un débordement côté droit, Harry Kane centre et sous la pression de Sterling, Simon Kjaer marque contre son camp (39e). En seconde mi-temps, dans un match toujours très animé, les deux équipes se rendent coup pour coup mais aucune ne parvient à faire la différence. Direction les prolongations.

Sous la pression anglaise, la défense danoise craque juste avant la fin de la première période de la prolongation avec Maehle qui crochète légèrement Sterling dans la surface de réparation. Après vérification à la vidéo, l’arbitre siffle le point de penalty. Il sera transformé en deux temps par Harry Kane après un premier arrêt de Schmeichel (2-1, 104e).

L'odyssée de l'Angleterre, c'est le périple d’une nation qui, fière de ce qu’elle s’imaginait être et non consciente de ce qu’elle était devenue, a un temps cru que sa splendeur serait éternelle. Après avoir snobé le reste de la planète, se jugeant trop belle pour prendre part à la Coupe du monde avant la seconde Guerre mondiale, la Perfide Albion a sorti les rames pour ramener la Coupe Jules-Rimet sur son île.

Ce 30 juillet 1966, elle n'imaginait pas qu'une partie de ses champions d'alors ne seraient plus de ce monde le jour où elle retrouverait l'ivresse des sommets, en ce début d'été 2021.