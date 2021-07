Titrologie: "Rencontre à Daoukro, Gbagbo: le 3è mandat, c’était un braquage"

La revue de presse ou la titrologie de ce lundi 13 juillet 2021, est largement dominée par la visite de l’ancien chef de l’Etat, Laurent Gbagbo, à Henri Konan Bédié à Daoukro.

La visite de Gbagbo à Daoukro au cœur de la titrologie de ce lundi

La visite de Laurent Gbagbo à Daoukro est abondamment décortiquée par les journaux, dans leurs parutions de ce lundi 13 juillet 2021.

‘’ Depuis Daoukro : Bédié et Gbagbo frappent un grand coup‘’, lit-on à la Une de Le Bélier Intrépide, quand Notre Voie barre titre: ‘’Rencontre à Daoukro, Gbagbo : le 3è mandat, c’était un braquage. Bédié, la vérité n’est pas toujours bonne à dire‘’. L’Héritage mentionne à sa page d'ouverture: ‘’Rencontre au sommet à Daoukro, Bédié et Gbagbo assomment Ouattara et le régime RHDP‘’.

‘’ Daoukro: l’ex-chef d’Etat accueilli en prince et en héros, Bédié et Gbagbo s’enfoncent dans des bois et prennent une décision’’, affiche Soir Info, quand Dernière Heure Monde pointe à sa première page: ‘’ Visite du fondateur du FPI à Daoukro, Bédié et Gbagbo appellent à un dialogue national‘’.

Pour sa part, Le Temps indique à sa Une: ‘’ Gbagbo à Daoukro chez Bédié, les moments forts d’une visite historique‘’. L'Essor Ivoirien barre à sa Une: ‘’Conclave de Daoukro: Gbagbo refuse la réconciliation‘’. L’Expression, pour sa part, pointe à sa Une: ‘’ Devant les cadres du Fpi, Gbagbo se moque de Bédié‘’.

Le Matin, quant à lui, revient sur la vie privée de Laurent Gbagbo. ‘’Affaire un texte est fait pour être appliqué, Gbagbo respecte-t-il la loi sur le mariage?‘’, s'interroge le journal. ‘’ Affaire il faut respecter nos textes: Et si Gbagbo commençait par appliquer la loi sur le mariage‘’, écrit L'Expression.

La titrologie évoque également les actions de l'ancien ministre Alain Lobognon en faveur de la décrispation entre Soro et Ouattara. ''Ouattara - Soro , Alain Lobognon veut briser le mur de glace'', informe Générations Nouvelles, quand Le Sursaut relève ''les gros soucis du Rhdp''.