Skelly affiche sa femme blanche sur les réseaux sociaux et menace

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce week-end, l’artiste Coupé-décalé, Skelly, a annoncé l’arrivée de son épouse à Abidjan en provenance d'Allemagne.

Skelly: ‘’Je n’ai jamais été rapatrié, il n'y a jamais eu d’histoire entre ma femme et moi‘’

Skelly a annoncé une importante nouvelle dans une vidéo publiée le week-end dernier sur les réseaux sociaux. ‘’ Je vous avais dit que ma femme était arrivée, je voulais vous le témoigner en vidéo, parce qu’avec vous, on ne sait jamais. Voilà, ma femme est arrivée en Côte d’Ivoire ‘’, a-t-il informé.

L’oiseau de Dieu s’est également prononcé sur les rumeurs qui évoquaient une séparation entre lui et sa dulcinée allemande. ‘’ Il y a eu un moment où certaines personnes ont dit que moi Skelly, je n’étais plus avec ma femme, je n’aime pas le mensonge et je ne pense pas que vous devez construire votre vie sur le mensonge en rabaissant les gens… Combien de journalistes m’ont dit que c’est parce que je ne suis plus avec ma femme, que je suis venu m’installer en Côte d’Ivoire. Voilà ma femme qui est là. Il n’y a jamais eu d’histoire. Ma femme et moi, on se connait il y a très longtemps, on a fait tous nos Gbangban (palabres) il n y a plus Gbangban qui va nous séparer. Les gens sont allés jusqu’à dire que j’ai été rapatrié. Mais pourquoi vous êtes méchants comme ça‘’, s'est interrogé Skelly.

Puis d'ajouter: ‘’ Moi, je n’ai jamais été rapatrié. Il n'y a jamais eu d’histoire entre moi et ma femme, on a simplement décidé que moi je rentre en Afrique pour m’occuper de certaines choses. J’essaie de développer des choses içi pendant qu’elle est à Berlin. Mais dites-moi: quelqu’un qui a construit 3 maisons dans sa vie, il va aller chercher quoi en Europe … Occupez-vous de votre vie, bande de menteurs‘’.