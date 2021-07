En visite à Daoukro : Laurent Gbagbo dévoile un secret sur Bédié

Laurent Gbagbo est arrivé à Daoukro, le village natal d'Henri Konan Bédié, le samedi 10 juillet 2021. L'ancien détenu de La Haye a été accueilli par une foule en liesse. Au cours de son allocution, le fondateur du FPI (Front populaire ivoirien) a livré un secret sur le patron du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire).

Laurent Gbagbo : Ce que Bédié lui a offert en 1990

Moins d'un mois après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo s'est rendu à Daoukro pour échanger avec Henri Konan Bédié. Il faut savoir que bien avant l'arrivée du "Woody" de Mama à Abidjan, la rencontre entre les deux chefs d'Etat était annoncée.

C'est le samedi 10 juillet 2021 que l'opposant historique de feu Félix Houphouët-Boigny a posé ses pieds sur la terre des ancêtres de N'zuéba. Laurent Gbagbo s'est dit très ému de voir une foule venue l'accueillir.

"Je voudrais d’abord saluer tous les visages que j’ai connus et reconnus là, toutes les personnalités du PDCI-RDA que j’ai reconnues, et à certains moments, j’ai tressailli parce qu'il y a certaines personnes que je ne m’attendais pas à voir, non pas parce qu’ils ne sont plus au PDCI-RDA, mais parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas vues", a déclaré Gbagbo.

Dans son allocution, Laurent Gbagbo a tenu à livrer un secret qu'il avait gardé trente et un an. En effet, en 1990, alors qu'il était en campagne pour la présidentielle, le candidat du FPI est arrivé à Daoukro avec son équipe, après avoir longtemps hésité. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Henri Konan Bédié lui avait réservé une belle surprise.

"(...) Et puis nous sommes arrivés à Daoukro, le président Bédié n’était pas là parce qu’il était en campagne pour le compte du président Houphouet-Boigny ailleurs, mais ce qui m’a frappé, c’est que quand je suis arrivé ici, on m’a offert de la part du président Bédié, deux bouteilles de Whisky et une bouteille de Gin pour me souhaiter une bonne arrivée à Daoukro", a raconté le leader du FPI.