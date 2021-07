Djibril Cissé: ‘’Je n’ai jamais été appelé par les Éléphants de Côte d'Ivoire"

Djibril Cissé a donné les raisons pour lesquelles il n’a pas joué pour les Éléphants de Côte d’Ivoire. Il est également revenu sur ses rapports assez tendus avec son défunt père, Mangué Cissé.

Voici pourquoi Djibril Cissé n'a pas joué avec les Éléphants

Invité, vendredi, sur le plateau de l’émission Life Week-end, l’ex-international français d’origine ivoirienne, Djibril Cissé, a donné les raisons pour lesquelles il n’a pas joué pour les Eléphants de Côte d'Ivoire. L’ancien buteur de Liverpool a révélé qu’il n’a jamais été appelé en sélection ivoirienne

‘’ Les Ivoiriens doivent savoir que je n’ai jamais été appelé par les Éléphants, jamais. Donc c’est dur de choisir quelque chose qu’on n’a pas. Avant de me poser la question à moi, posez la question à la Fédération ivoirienne, pourquoi ils ne m’ont jamais appelé.

Si on m’avait appelé ; j’aurais étudié le cas, analysé les pour et contre. J'ai mon frère et mon père qui ont joué pour les Eléphants, on en aurait discuté. Au moins, j’aurai eu l’intérêt et je me serais penché sur le sujet, mais la question ne s’est pas posée vu que je n'ai jamais eu de convocation. Je ne veux pas que ça retombe sur moi et qu’on pense que c’est moi qui n’ai pas voulu jouer pour les Éléphants", s'est-il justifié.

Par ailleurs, Djibril Cissé s’est prononcé sur sa relation tumultueuse avec son défunt père Mangue Cissé. ‘’Je n’ai pas eu de rapport difficile avec mon père. C'est juste qu’il est parti tôt. Je n’ai pas trop supporté, j’ai pas trop accepté le fait qu’il laisse ma mère seule se débrouiller. En même temps, ça m’a boosté. Il fallait que je réussisse pour rendre à Maman ce qu’elle nous a donné‘’, a-t-il indiqué.

Le joueur a révélé que c’est le président Laurent Gbagbo qui a rétabli le contact entre son père et lui. ‘’… Je suis venu voir ma grand-mère en Côte d’Ivoire pour avoir des bénédictions … Le président Gbagbo nous convoque et organise une rencontre et c’est de là que tout est parti… Moi je vivais en France, je ne savais pas que c’était important que les Cissé se parlent peu ou pas. J'étais étonné quand je reçois un coup de fil du président qui me demande de venir au palais et de me réconcilier avec mon père‘’, a-t-il expliqué.