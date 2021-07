FIF: Après Drogba, Eugène Diomandé prêt à rallier Sory ou Idriss Diallo

Après avoir quitté le staff de Didier Drogba dans le cadre de l’élection à la Fédération ivoirienne de football (FIF), Eugène Diomandé a fait savoir que les choses pourraient changer.

Eugène Diomandé: ‘’ Aujourd’hui, les cartes sont à rebattre. Il n’est pas impossible que les choses changent‘’

Plusieurs mois après avoir démissionné de son poste de coordonnateur de la campagne de Didier Drogba, dans le cadre de l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football, Eugène Diomandé est une fois de plus, revenu sur les raisons qui l’ont poussé à tourner le dos à l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire. « Ce sont des raisons de convenance personnelle. Je prenais du recul et je pense que je ne saurai l’expliquer ici », a-t-il indiqué dans une interview accordée au journal Le Sport.

Le président du Séwé Sports de San Pedro a également indiqué qu’il aura une rencontre très prochaînement avec Didier Drogba et les autres candidats déclarés à l’élection à la FIF, bien avant la reprise du processus électoral. « Didier et moi, nous allons nous rencontrer. Nous allons parler et chacun va prendre les décisions qui s’imposent à son niveau (…) Didier est un jeune frère que j’estime beaucoup et qui peut apporter au football ivoirien. D’ailleurs, il n’est pas le seul à pouvoir le faire. Je suis ami à tous les acteurs du football ivoirien. J’apprécie Sory Diabaté, j’aime bien Idriss Diallo aussi (…) J’estime ma préférence initiale qui est celle de Didier Drogba. Maintenant comme je le dis, j’ai de l’estime pour les deux autres. Je vais les rencontrer et les saluer fraternellement… Aujourd’hui, les cartes sont à rebattre. Il n’est pas impossible que les choses changent », a-t-il indiqué.

Eugène Diomandé s’est également prononcé sur cette affaire de consensus qui circule dans les couloirs depuis le passage des présidents de la Fifa et de la Caf à Abidjan. « Je vais rencontrer tout le monde et je pense qu’il appartient au corpus électoral, aux clubs, de désigner un candidat pour le consensus. Pour moi, le consensus n’est pas orienté vers quelqu’un car à l’heure actuelle, il n’y a pas de candidat. On attend que les textes soient toilettés, que les clubs aient voté pour les amender. En ce moment, il y aura des candidatures. Et chacun s’orientera vers le candidat qui va se fondre le mieux pour les intérêts du football ivoirien », a-t-il soutenu.