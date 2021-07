Le capital du port autonome d'Abidjan passe de 16 à 100 milliards FCFA

Le capital du port autonome d'Abidjan connait une hausse 84 milliards de francs CFA. En effet, à l'issue du Conseil des ministres, Amadou Coulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, a annoncé, le mercredi 7 juillet 2021, que ce chiffre passe désormais à 100 milliards de francs CFA.

Port autonome d'Abidjan : Le capital en hausse de 84 milliards de F CFA

L'information a été livrée par Amadou Coulibaly à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021 en présence du président de la République Alassane Ouattara. Le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie a laissé entendre que le capital du port autonome d'Abidjan passe dorénavant à 100 milliards de francs CFA.

"Au titre du ministère du Budget, du Portefeuille de l'État, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant autorisation d'augmentation du capital de la société d'État dénommée Port autonome d'Abidjan (PAA). Ainsi, le capital social de cette société d'État qui était de 16 milliards de francs CFA passe à 100 milliards de francs CFA, entièrement libéré et détenu par l'État de Côte d'Ivoire", a annoncé le porte-parole du gouvernement.

Poursuivant, l'ancien chef du service de communication et des relations publiques au ministère d’État, ministère de l’Agriculture a bien voulu donner les raisons qui justifient ce bond du capital du Port autonome d'Abidjan. "Cette importante augmentation est due essentiellement à l'importance des investissements qui ont lieu dans le domaine du port et également des réserves qui ont été faites au niveau de la gestion des réserves qui s'élèvent à plus de 125 milliards de francs CFA. Il s'agit juste de rapporter ces réserves-là dans le capital. C'est pourquoi, on a pu vous dire que le capital est entièrement libéré", a justifié le ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie lors d'échanges avec les journalistes.