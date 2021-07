Le RAIDH en quête de stabilité politique, économique et sociale en Côte d’Ivoire

Dans la mise en œuvre de son projet « La paix par moi ! » cofinancé par l’Union européenne, le RAIDH (Regroupement des acteurs ivoiriens des droits humains), en partenariat avec la Konrad-Adenauer Stiftung(KAS), a organisé le mardi 06 juillet 2021, un forum de discussions, à Rubino à l’intention de 50 leaders de communautés, de jeunesse, de femmes, d’autorités administratives, politiques et sécuritaires du chef-lieu de sous-préfecture.

​Rubino: Le RAIDH initie un forum de discussions autour de la cohésion sociale

Objectif : aider au renforcement de la cohésion sociale et à l’établissement de bases solides pour une réconciliation durable. « Rubino a connu des moments difficiles, des moments de violences durant les précédents processus électoraux. C’est pourquoi, le RAIDH est heureux de mener cette activité dans le but de rechercher la stabilité politique, économique et sociale de la Côte d’Ivoire. Je compte sur vous pour relever un défi, celui d’une cohésion sociale harmonieuse pour le bonheur des populations vivant à Rubino », a souligné le superviseur du RAIDH, Tilé Sabin.

Mis en œuvre depuis octobre 2020 dans le département d’Agboville, ce projet est exécuté dans 27 localités issues de 13 régions du pays dont l’Agnéby-Tiassa. « Ce forum de discussions est une initiative qui s’inscrit dans le cadre de faciliter les échanges entre les populations, acteurs de la société civile et autorités politiques, administratives et sécuritaires de la localité. Ce, afin de prévenir les actes de violence et les violations des droits de l’homme avant, pendant et après les périodes électorales », dira-t-il.

Près de 3heures du temps, ont permis aux participants d’échanger sur les thématiques de la cohésion sociale et du dialogue intercommunautaire. La lutte contre l’impunité, l’organisation de séances de sensibilisation sur la paix et cohésion sociale, le respect des us et coutumes des autochtones, la lutte contre les rumeurs, restent les principales recommandations de ce forum. "Cohésion sociale et prévention des conflits" est le thème de la 2e édition du forum de discussions à Rubino.

Présents à cette cérémonie, Pierre Galla Bi, secrétaire administratif de la sous-préfecture, et le premier adjoint au maire de Rubino, Ablokoua Amichia, ont saisi l’occasion pour inviter les populations à être des acteurs et le prolongement des actions de paix au sein de leurs différentes communautés.

Tizié TO Bi

Correspondant régional