Suspension du DG de la nouvelle PSP : Koré Zoulou, nouveau directeur

Koré Zoulou est le tout nouveau directeur général par intérim de la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire (NPSP CI). Au lendemain de la suspension d'Ange Désiré Yapi, le conseil d'administration a porté son choix sur le directeur du système d'information, de la planification et du suivi des opérations à la Nouvelle PSP Côte d'Ivoire au cours d'une session extraordinaire qui s'est tenue le jeudi 1er juillet 2021.

Nouvelle pharmacie de la santé publique : Koré Zoulou remplace Ange Désiré Yapi

Le professeur Ange Désiré Yapi, anciennement à la tête de la Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire (NPSP CI) a été suspendu de ses fonctions par les autorités ivoiriennes. Il faut savoir qu'Alassane Ouattara a lancé un audit de plusieurs entreprises publiques. Ainsi l'Autorité de régulation du secteur de la télécommunication/TIC de Côte d'Ivoire (ARTCI) de Bilé Diemeleou, la Nouvelle pharmacie de la santé publique, dirigée par le professeur Yapi Ange Désiré et l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles (AGEDI) sont soumises à des audits.

"Suite à des investigations préliminaires sur la gouvernance de certaines entreprises de l’État, il a été décidé de diligenter des audits. Sur la base des conclusions des premières investigations et dans l’attente des résultats de ces audits, certains responsables de structures font l’objet de suspension à titre conservatoire", annonçait un communiqué du gouvernement.

Concernant la NPSP, le docteur Koré Zoulou Guy Landry est le nouveau directeur général par intérim, en remplacement du professeur Ange Désiré Yapi. Jeudi 1er juillet 2021, le conseil d'administration de la NPSP s'était réuni en session extraordinaire à l'effet de statuer sur les intérims à la direction générale. "Au terme des délibérations et conformément à l’article 15 des Statuts de l’Association, le conseil d’administration a désigné pour la période d’intérim de trois (3) mois, docteur Zoulou Koré Guy-Landry, directeur général de la Nouvelle PSP Côte d’Ivoire. Dr Koré Zoulou est pharmacien, directeur du système d’information, de la planification et du suivi des opérations à la Nouvelle PSP Côte d’Ivoire", indique une note.

Par ailleurs, monsieur Adou Kouakou Menzan, chef de département comptabilité et docteur Djezou Anick Helga, épouse Amichia, pharmacienne, chef de département assurance qualité pharmaceutique et système de management intégré assureront, pour la même période, respectivement les intérims du directeur administratif et financier et du directeur de la logistique pharmaceutique.