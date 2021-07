Décès d'Amadou Gon: La jeunesse du RHDP en recueillement vendredi

La jeunesse du RHDP (parti au pouvoir) sera en recueillement, vendredi 09 juillet 2021, en hommage à feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly (AGC), décédé le 08 juillet 2020 à Abidjan des suites d’un arrêt cardiaque.

RHDP: Le palais de la Culture aux couleurs d’Amadou Gon Coulibaly

08 juillet 2020 - 08 juillet 2021. Cela fait exactement un an qu’ Amadou Gon Coulibaly a quitté le monde des vivants. Le 2 mai 2020, le Premier ministre ivoirien était transporté d’urgence vers la France, pour un « contrôle médical ». Revenu deux mois plus tard début juillet de la même année, le chef du gouvernement avait été accueilli par toute la République mobilisée autour du chef de l’Etat Alassane Ouattara. « Je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président (Alassane Ouattara), pour continuer l’oeuvre de développement et de construction de notre pays la Côte d’Ivoire », avait déclaré, souriant, Amadou Gon Coulibaly à sa descente d’avion.

Malheureusement, le 08 juillet, le candidat désigné du RHDP à la présidentielle du samedi 31 octobre 2020, décède en plein conseil des ministres, des suites d’une crise cardiaque. Dès lors, c’est la tristesse dans tout le pays. « J’ai la profonde douleur de vous annoncer que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, chef du gouvernement, nous a quitté en ce début d'après-midi après avoir pris part au conseil des ministres », annonce Patrick Achi, alors secrétaire général de la Présidence. «Je rends hommage à mon jeune frère, mon fils Amadou Gon Coulibaly qui a été pendant 30 ans mon plus proche collaborateur. Je salue la mémoire d'un homme d'Etat, de grande loyauté, de dévouement, et d'amour pour la patrie », s’est exprimé le président de la République.

Pour Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly ‘’a incarné cette jeune génération de cadres ivoiriens de grande compétence et d'extrême loyauté à la Nation’’. « Avec la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, la Côte d'Ivoire perd un modèle pour la jeunesse, un exemple de compétence, d'ardeur au travail et d'abnégation », a déploré le président Ouattara. Un an après la disparition de celui que les militants du RHDP appelaient affectueusement « Le Lion », la jeunesse du parti, restée fidèle à l’illustre disparu, lui rend hommage ce vendredi 09 juillet 2021 à 10h au palais de la Culture d’Abidjan. Placée sous le parrainage du ministre des Transports, Amadou Koné, cette activité enregistrera la présence de plusieurs cadres du RHDP, notamment Ouattara Lacina ( LASS-PR), Conseiller technique du Président Alassane Ouattara, et sous la supervision de M. Touré Souleymane.