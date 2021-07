Love Apoutchou National - Emma Lohoues: "J'étais dans les nuages"

Après avoir rencontré sa "dulcinée" Emma Lohoues, jeudi soir à Paris, le jeune blogueur ivoirien Apoutchou National affirme avoir vécu l’évènement le plus heureux de sa vie.

Apoutchou National, son message après sa rencontre avec Emma Lohoues

Le jeune blogueur Apoutchou national a publiquement déclaré sa flamme à Emma Lohoues. Le fils de l’actrice Bleu Brigitte avait même promis d’ envoûter la belle businesswoman ivoirienne si jamais celle-ci n’acceptait pas ses avances.

‘’ Dès que je rentre à Abidjan, je finis d’embrasser les pieds de ma mère, je suis devant ta porte. Je ne sais pas si tu habites à Angré ou à Cocody mais à 6 heures du matin, je suis ton nouveau gardien. Que tu le veuilles ou non, tu vas accepter mon amour. Si tu n’as pas accepté, je m’en vais au Bénin. Si je te drague à plusieurs reprises et que tu m’ignores, tu n’appuies pas toujours « diez » sur mes sentiments, je m’en vais au Bénin et je dis ceci : celle-là, ne la rendez pas qu’amoureuse, mais rendez la « zinzin » de moi »", avait-il déclaré dans une vidéo publiée sur sa page Facebook.

Eh bien! Apoutchou National a enfin rencontré sa femme de rêve, Emma Lohoues, jeudi soir à Paris. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Emma Lolo apprécie vraiment la compagnie du jeune blogueur. ‘’Je présente mon chéri, mon Poutchou, c’est mon bébé… On est venu se retrouver au Restaurant en famille‘’, a indiqué l'ex-copine de feu Dj Arafat, avec un large sourire.

Quant à Apoutchou national, il dit avoir passé l’un des plus beaux moments de sa vie. ‘’De toute ma vie, je n’ai jamais été aussi heureux mon amour, ma princesse, mon bébé. Vraiment tu ne peux pas comprendre la joie qui m’anime. J’ai été l’homme le plus heureux du monde à un moment de la soirée. Je voyais mon âme se promener dans mon corps, tellement j'étais sur les nuages. Jusqu'à présent, je sens ton parfum sur mon costume (...) Derrière un grand homme se cache une femme de lumière, et toi tu es ma lumière. Je t’aime‘’, a posté Apoutchou national sur sa page Facebook dans la soirée du vendredi.