Alain Lobognon: "Guillaume Soro rentrera bientôt dans son pays"

De retour à Fresco, sa ville natale, après dix-sept mois de prison, l'ex-député Alain Lobognon a appelé le président Alassane Ouattara, à porter l'initiative d’une rencontre avec ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Il a également plaidé le retour au bercail de son "ami et frère", Guillaume Soro, en exil depuis plus de deux ans.

Alain Lobognon: "Guillaume Soro est un frère. Je lui dis merci et je lui demande de tenir"

Ex-député de Fresco, Alain Lobognon a tenu son tout premier discours public, depuis sa sortie de prison le 23 juin dernier. À Fresco, vendredi 9 juillet 2021, devant ses parents, l'ancien ministre ivoirien des Sports, a exhorté le président Alassane Ouattara à porter l’initiative d'une rencontre avec les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

" Le Président Alassane Ouattara doit prendre et porter l’initiative d’une rencontre avec ses deux prédécesseurs. À savoir, les présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo", a déclaré l'ex-détenu d'opinion.

Guillaume Soro, son mentor et ex-compagnon de lutte au sein de la rébellion des Forces nouvelles, doit également, selon l'ex-député, revenir en Côte d'Ivoire, après plus de deux ans passés loin de son pays.

" Il doit rentrer dans son pays parce qu’il fait partie des acteurs politiques qui comptent'', a insisté M. Lobognon. " J’ai une adresse particulière et spéciale à l’endroit de certaines personnes. Au président Guillaume Soro, mon frère et ami, que mon cheminement politique m’a donné. Guillaume Soro est un frère. Je lui dis merci et je lui demande de tenir. Car si Dieu ne change pas le plan des humains que nous sommes, il rentrera bientôt dans son pays'', a-t-il poursuivi.

Depuis sa sortie de prison, Alain Lobognon s'est engagé à réconcilier Alassane Ouattara et Guillaume Soro, les deux ex-alliés dont les relations se sont fortement détériorées en raison de leurs divergences d'opinion.

" J'ai pensé en ce qui me concerne que ce temps était arrivé quand 48 heures après ma sortie de prison j'ai pris l'option de privilégier la voie du dialogue direct en m'engageant à faire baisser les tensions et à mettre fin aux désaccords entre le Président Alassane Ouattara et mon ami et frère Guillaume Soro, ancien président de l'Assemblée nationale'', a justifié l'ex-député de Fresco.

''J'ai aujourd'hui l'intime conviction que bientôt, deux fils, deux hommes du même pays vont mettre fin aux querelles d'une mauvaise communication, voire une absence de communication. Il s'agira d'emmener les deux personnalités à se reparler comme ils le firent avant leur désaccord. Ils doivent renouer le fil du dialogue. Cela est possible. C'est le contraire qui devrait étonner ceux qui ont des doutes'', a insisté Alain Lobognon.

''Si des individus dénoncent une future paix de bravoure entre le Président de la République et l'ancien président de l'Assemblée nationale, c'est parce que pour eux, cette initiative va mettre fin aux avantages financiers que leur procurent les crises en Côte d'Ivoire. Ce qui a toujours compté pour moi, ce sont les intérêts de mon pays'', dit-il.