Anne Ouloto lance le recensement des fonctionnaires sans poste

Anne Ouloto entend imprimer sa marque à la fonction publique ivoirienne. Trois mois après sa nomination à la tête de ce département, la ministre a lancé le recensement des fonctionnaires qui sont sans poste de travail à ce jour.

Anne Ouloto entame l'assainissement de la Fonction publique

Nommée Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration à la faveur du remaniement ministériel du 6 avril 2021, Anne Ouloto est déterminée à connaître l'effectif exact de la Fonction publique et à veiller à ce que tous ceux qui émargent en qualité de fonctionnaires en Côte d'Ivoire, exercent bel et bien la fonction pour laquelle ils sont rémunérés.

C'est dans cette dynamique que la nouvelle patronne de la Fonction publique ivoirienne invite « les Fonctionnaires et Agents de l'État, ayant précédemment exercé dans un service de l'Administration et actuellement sans poste de travail, à se faire recenser du Mardi 13 juillet au vendredi 13 août 2021 délai de rigueur, de 8h à 16h, à la direction de la Fonction Publique d’Abidjan ».

Anne Désiré Ouloto, ancienne ministre de l’Assainissement et de la Salubrité, entend, à travers cette opération, assainir l'Administration ivoirienne en redéployant d'ores et déjà tous ces fonctionnaires qui perçoivent des salaires à ne rien faire.

Le Premier ministre Patrick Achi a également lancé un audit des sociétés d'Etat. Cette opération main propre a d'ailleurs permis de mettre le grappin sur certains Directeurs généraux soupçonnés de malversations financières.