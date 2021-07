Kandia Camara : "On ne remplace pas Hamed Bakayoko"

Kandia Camara est le nouveau maire d'Abobo en remplacement d'Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars 2021. Élue le lundi 12 juillet 2021, la ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et de la Diaspora a eu une pensée pour le défunt Premier ministre.

Kandia Camara rend hommage à Hamed Bakayoko

Depuis le lundi 12 juillet 2021, Kandia Camara est le nouveau maire d'Abobo. Candidate unique, elle a été élue à la tête de cette commune populaire située au nord d'Abidjan. Après son élection, l'ancienne secrétaire générale du RDR (Rassemblement des républicains) a rendu un vibrant hommage à feu Hamed Bakayoko. "Je ne vous cacherai pas que je suis habitée, au moment d’accéder à cette charge, par une profonde émotion, en pensant à notre regretté Maire, le Premier ministre Hamed Bakayoko", a déclaré le premier magistrat d'Abobo. Kandia Camara a rappelé que son prédécesseur, en plus d'incarner l'autorité publique, avait surtout ce sens de l’humain et cette spontanéité dans l’approche des autres qui le rendaient spécial.

Le douloureux souvenir de la disparition tragique d'Hamed Bakayoko ne devrait pas arrêter la marche d'Abobo, a confié Kandia Camara. Selon elle, il y va de la condition et du destin des administrés de la commune d'Abobo. "Après les secousses, il faut se relever afin de ne pas sombrer dans les abysses de la résignation", a-t-elle soutenu.

Kandia Camara n'a pas manqué de demander à l'équipe municipale de maintenir le flambeau malgré la perte d'un homme-orchestre comme l'ancien député de Séguéla. "Ensemble, nous ouvrons aujourd’hui donc un nouveau chapitre de la vie de notre commune. Avec émotion, mais aussi avec foi et confiance dans les idéaux que nous conservons du défunt. Ce départ, cette continuité, devrais-je dire, nous l'entamons en ayant une pensée pieuse pour Hamed Bakayoko le Golden Boy et le maire qui allait à Abobo comme un gant. On ne remplace pas Hamed Bakayoko ; on marche dans son sillage", s'est exprimée l'ancienne ministre de l'Éducation nationale.