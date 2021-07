Côte d'Ivoire: Le RHDP dit non à un dialogue Bédié-Ouattara et Gbagbo

Le RHDP, parti dirigé par le président Alassane Ouattara, ne partage pas l'idée de l'ouverture d'un dialogue politique inclusif appelé, dimanche dernier depuis Daoukro par Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo.

Réconciliation nationale : Le parti de Ouattara et l'opposition pas sur la même onde

"Une escroquerie morale". C'est en ces termes que le ministre Mamadou Touré a qualifié l'appel à l'ouverture d'un dialogue politique national, conjointement lancé depuis Daoukro, dimanche dernier, par les deux ex-présidents ivoiriens, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Le porte-parole adjoint du RHDP, s'exprimait ainsi, lundi 12 juillet lors d'une conférence de presse animée conjointement avec Adama Bictogo, le directeur exécutif du parti du président Ouattara. À en croire Mamadou Touré, l'opposition ivoirienne qui "a échoué à obtenir une transition au lendemain de la présidentielle d'octobre 2020, use de subterfuges pour aboutir au même résultat".

"Donc le dialogue politique, le dialogue national est encore une autre escroquerie morale de la part d’individus qui ont échoué et qui après avoir échoué avec le coup d’État manqué d’octobre et la CNT , veulent aujourd’hui par des subterfuges essayer d’aboutir au même résultat ", a lâché le ministre ivoirien de la Jeunesse. Il rappelle que le président Ouattara n'a pas attendu d'appel à un quelconque dialogue politique pour poser ses innombrables actions en faveur de la décrispation du climat socio-politique.

Mamadou Touré cite entre autres l'amnistie prise en faveur de l'ex-Première dame Simone Gbagbo, le retour des exilés politiques, la facilitation du retour au bercail de l'ex-président Laurent Gbagbo et bien d'autres actions. "En réalité, il ne faut pas se tromper, les gens ont essayé de faire un coup d’État en octobre, prendre le pouvoir par la force, mettre en place des institutions de transition, notamment le dialogue politique, mais ça ne passera pas", a-t-il clairement indiqué.

"Nous n'avons pas besoin de dialogue national"

Avant lui, le N° 2 du RHDP, l'ex-ministre Adama Bictogo, a été, on ne peut plus clair sur le sujet. Le dialogue politique tel que sollicité par l'opposition ivoirienne, ne passera pas. De plus, précise-t-il, "rien ne s'imposera au Président Alassane Ouattara". " Nous n'avons pas besoin de Dialogue National parce que la Côte d'Ivoire n'est pas en crise. Les institutions fonctionnent. L’État travaille (...) Alassane Ouattara est le Président de la République. Point Barre ! Le RHDP mènera toutes les batailles à ses côtés pour la stabilité en Côte d'Ivoire", a tranché l'ancien ministre de l' Intégration africaine, invitant plutôt Laurent Gbgabo et son allié Henri Konan Bédié à s'inscrire dans le processus de réconciliation nationale tel que conçu par le président Ouattara et son parti le RHDP.

Les deux chefs de file de l'opposition, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, sont, eux, favorables à un dialogue politique porté par le président Alassane Ouattara avec l'ensemble des acteurs politiques ivoiriens, "mais aussi et surtout avec l’implication de tous nos compatriotes et tous nos partenaires au développement".