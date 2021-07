Destruction d’ouvrages de la mairie du Plateau: L’UVICOCI prend position

Le bureau de l'Union des villes et Communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI), après une réunion tenue, lundi 12 Juillet 2021, à son siège au Plateau, a, par la voix de son porte parole, Mme Dao Macoura, maire de Foumbolo et vice-présidente de l’UVICOCI, apporté son soutien à la commune du Plateau, dans le conflit qui l'oppose au District d'Abidjan et qui porte sur la destruction d'ouvrages d'embellissement de l'espace vert de l'avenue Jean Paul II.

Bien avant la lecture de la déclaration de soutien, c'est au Député-Maire du Plateau, Jacques Ehouo, qu'est revenu le soin de rappeler les faits avant d'annoncer que le conflit est loin d'être politique. «Je tiens à signifier que le président de l’UVICOCI, très rapidement, a apporté le soutien à la mairie du Plateau. Parce qu’on a constaté que certains de vos confrères ont eu à relever que cela pouvait être un conflit politique. Là, vous voyez aujourd’hui autour de moi, il y a des maires de plusieurs sensibilités. C’est pour dire que la chose commune, c’est-à-dire la gestion de la collectivité, va au-delà des considérations politiques. Aujourd’hui, nous sommes très heureux parce que nous considérons que, pour nos administrés, pour nos populations, nous avons besoin qu’on puisse clarifier les compétences de chacun. Et qu’on puisse faire de telle sorte que les actions que nous portons, surtout avec les deniers publics, soient respectées. Ce n’est pas Ehouo Jacques, maire du Plateau, qui a réalisé cet ouvrage; c’est l’argent des contribuables, votre argent, pour un embellissement» a-t-il rappelé, en présence du Président de l'UVICOCI, le Ministre Claude DANHO Paulin. Ci-dessous, l’intégralité de la déclaration de soutien de l’UVICOCI à la commune du Plateau.

« Le bureau de l’UVICOCI a été informé ce jour des faits pratiquement graves intervenus dans la commune du Plateau qui viennent confirmer les cas récurrents d’immixtion d’autres autorités sur les territoires communaux. Les maires notent que malgré les démarches effectuées auprès des autorités aussi bien le District d’Abidjan que la tutelle, l’incident n’a pu être évité. C’est pourquoi :

1- L’UVICOCI apporte son soutien à la commune du Plateau face à la situation qu’elle vit relative à la destruction de l’ouvrage d’embellissement de l’espace vert de l’avenue Jean Paul II ;

2-Apporte également son soutien à tous les maires qui vivent pareilles situations dans leurs communes respectives ;

3- L’UVICOCI souhaite la clarification de toutes les compétences dévolues aux collectivités ;

4- Appelle à une concertation préalable dans de pareilles situations ;

5- Appelle la tutelle à prendre ses responsabilités en cas de conflits de compétences entre collectivités ;

6- Demande à la commune du Plateau d’engager toutes les démarches administratives et judiciaires pour que soient retrouvées toutes les personnes impliquées dans ces actes de vandalisme ;

7- Demande à la mairie du Plateau de surseoir temporairement à la reprise des travaux ;

8- S’engage à saisir le Ministre de tutelle pour le règlement du problème ;

9- Assure le Président de la République que les maires de Côte d’Ivoire, travaillent dans sa vision de développement de proximité et s’engage à ne pas le compromettre. Cependant, les maires tiennent à ce que chaque collectivité travaille selon les compétences qui lui sont dévolues ».

Infos: Nicaise B.