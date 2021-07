Côte d'Ivoire: Quelque chose se passe entre Josey et Luckson Padaud

La chanteuse ivoirienne Josey a affiché sa joie d'avoir interprété une chanson de Luckson Padaud lors de son concert qui a eu lieu récemment.

Josey heureuse d'avoir imité Luckson Padaud

Lors de son concert live qui a eu lieu le samedi 26 juin 2021 au Palais de la culture de Treichville, la chanteuse Josey a interprété l’une des chansons à succès de Luckson Padaud, icône de la musique tradi-moderne en Côte d’Ivoire.

Ce qui a bien évidemment séduit l’artiste qui n’a pas manqué d’afficher sa joie après la très belle prestation de l'ex-compagne de l’international ivoirien Serey Dié.

"Ça fait énormément plaisir de voir ces jeunes artistes s'intéresser à la musique tradi-moderne… J'ai été très honoré quand j'ai appris que Josey a interprété l'une de mes chansons lors de son tout premier grand concert live. L'émotion était encore plus grande quand j'ai vu les images de son concert. Avec la chorégraphie qui va avec. Voir Josey esquisser des pas de danse de "Laba laba". J'ai été vraiment ému. Je lui dis infiniment merci ‘’, a-t-il confié à Media prime.

Luckson Padaud a également fait savoir qu'il n'excluait pas un featuring avec Josey. ‘’J'apprends que Josey fête son anniversaire. Je lui souhaite la santé, le bonheur. Plein succès dans sa carrière. Qu'elle reste toujours belle. Que sa belle voix reste intacte et toujours belle. En tout, je lui suis reconnaissant pour le clin d'oeil qu'elle m'a fait. Faire un duo avec elle m'intéresse", a-t-il indiqué.

Pour sa part, Josey a publié la vidéo de sa fameuse prestation en affichant sa fierté d'avoir interprété une chanson de cette icône de la musique ivoirienne.

''Il n'y a pas eu de plus grand plaisir pour moi, que celui de faire un petit clin d'oeil à ce père au charisme qui ne dit pas son nom, véritable icône de notre culture, dont la musique reste et restera gravée dans notre patrimoine culturel : j'ai nommé Papa LUCKSON PADAUD . Ce passage fut d'ailleurs mon préféré. Gros big up à mon Orchestre à qui j'ai l'intention de rendre un vibrant hommage pour la qualité de leur travail dans un poste ulterieur'', a indiqué Josey.