Côte d'Ivoire: Levée de boucliers contre Adama Bictogo du RHDP

La dernière sortie du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, contre les deux ex-présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, suscite une grosse colère dans le camp de l'opposition ivoirienne.

Que reproche l'opposition à Adama Bictogo, directeur exécutif du RHDP ?

Samedi 10 et dimanche 11 juillet 2021, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se sont rencontrés, à Daoukro, près de deux ans après leur dernier entretien à Bruxelles. Un tête-à-tête en forme de rapprochement entre deux hommes longtemps rivaux, à l'origine de nouvelle tension entre le camp présidentiel et l'opposition politique dite significative.

Lors d'une conférence de presse Abidjan, lundi, Adama Bictogo, le N°2 du parti du président Alassane Ouattara, a fustigé une "alliance de dupe" tissée entre "deux hommes du passé", et qui en réalité ne fait pas "peur" au parti au pouvoir.

Très remonté contre Laurent Gbagbo qui a qualifié de "braquage électoral", la réélection du président Ouattara à un troisième mandat présidentiel, Adama Bictogo a balayé du revers de la main l'appel de Bédié et Gbagbo à l'ouverture d'un "dialogue national" entre tous les acteurs politiques ivoiriens.

« Rien ne s’imposera au président Alassane Ouattara et encore moins au RHDP (...) Nous n’avons pas besoin de dialogue national. Les institutions fonctionnent, l’Assemblée fonctionne, toutes les institutions sont en place. Nous ne sommes pas un pays en crise», a-t-il fait savoir.

" La magnanimité du Président Alassane OUATTARA ne doit pas, pour l'opposition, être perçue comme une faiblesse mais plutôt comme une volonté de travailler à la paix et à la cohésion sociale dans notre pays", a-t-il mis en garde.

"Le pouvoir donne des ailes certes et l'excès de pouvoir donne parfois l'impression de se voir comme un dieu"

Ces propos du directeur exécutif du RHDP, suscitent des réactions d'indignation au sein de l'opposition. Pour Fleur Aké M'bo, candidate non élue aux dernières élections législatives dans la commune d'Agboville, "à vous entendre, peut-on comprendre que la réconciliation est un leurre ?".

"Quand on se réclame Houphouetiste, la sagesse aurait exigé que vous abandonniez les propos incendiaires au moment où nous sommes dans le processus de réconciliation nationale (...) Le pouvoir donne des ailes certes et l'excès de pouvoir donne parfois l'impression de se voir comme un dieu (...) Faut savoir raison garder car on n'est pas fort trop longtemps surtout quand on utilise notre force pour faire le mal. L'avenir nous en dira plus M. Bictogo", a prévenu Fleur Aké M'bo.

Cadre du PDCI-RDA, Jean Yves Esso Essis, lui, exhorte l'élu du RHDP à faire "honneur" à son titre de député. " Nous pensons qu'il est temps et grand temps pour vous, de faire honneur au DÉPUTÉ que vous êtes devenu par la force des choses et de grandir un peu en faisant l'effort de lire entre les lignes des discours de vos aînés avant de faire le répondeur automatique", a-t-il lâché.

" Les Ivoiriens s'aiment et ne veulent plus se haïr ni s'entretuer. Un dialogue politique national incluant un gouvernement d'Union Nationale, s'impose à tous. Le Chef de l'Etat en est conscient et serait bien inspiré de vous tirer encore une fois les oreilles pour votre sortie hasardeuse», a rappelé le cadre du parti dé Bédié.