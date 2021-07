FC Barcelone: Messi divise son salaire de 50% et prolonge pour 5 ans

Lionel Messi et le FC Barcelone sont tombés d'accord pour une prolongation de 5 ans du contrat de l’argentin nouvellement sacré champion de la Copa américa.

Le FC Barcelone fait signer Lionel Messi dans une grande difficulté financière

Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, Lionel Messi devrait faire son retour au FC Barcelone et y signer un contrat de cinq saisons à hauteur de 20M€. Leo a accepté une baisse drastique de son salaire, de l'ordre de 50%, pour soulager un club aux abois financièrement.

La confiance est totale entre Joan Laporta et Messi, et même si aucun accord n'est ficelé pour l'instant, « la parole suffit » pour avoir l'assurance de voir Messi prolonger. Une prolongation qui dépend évidemment de la faculté du Barça à vendre et à réduire sa masse salariale.

Un préalable pour lequel le club catalan doit avancer rapidement, d'autant plus s'il veut atteindre son objectif révélé par Jordi Jota. Selon lui, le Barça souhaite en effet annoncer la prolongation de Messi à la fin de la semaine prochaine !

Lionel Messi a fait de sacrées concessions pour continuer quelques saisons de plus en Catalogne. Le Barça, en grande difficulté financière n'a pu proposer mieux que la moitié du salaire actuel de sa star (autour des 70 millions d'euros nets), qui a accepté ces conditions. "L'argent n'a jamais été un problème durant les négociations", précise Sport.

Parmi les derniers détails à régler, des questions fiscales entre les avocats du camp Messi et les dirigeants du Barça. Mais cet effort conséquent devrait alléger considérablement le poids du joueur dans la masse salariale du club, lourdement endetté et dont l'homologation de nouveaux contrats a été soumise à un retour des comptes vers l'équilibre.

Kays Ruiz-Atil retourne au Barça

En fin de contrat au PSG, le milieu offensif franco-marocain, Kays Ruiz-Atil, a choisi de retourner jouer au FC Barcelone. Le joueur de 18 ans, qui figure sur les tablettes de la Fédération marocaine de football (FRMF), rejoint son club formateur pour 3 ans.

Le Franco-Marocain Kays Ruiz-Atil, qui figure sur les tablettes de la Fédération marocaine de football (FRMF), a disputé 7 matchs avec l’équipe première parisienne la saison passée sous les ordres du technicien allemand Thomas Tuchel, avant de disparaître faute d’accord avec ses dirigeants pour prolonger.

Éligible pour les Lions de l’Atlas, mais également les Bleus de la France, Kays Ruiz-Atil n’a pas encore tranché sur sa nationalité sportive. Son père, Radouan Atil, vient du Maroc et sa mère est Antonia Ruiz.