Cherté de la vie: Des députés convoquent le ministre du Commerce

La question de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire inquiète les députés du groupe parlementaire PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire). Par la voix de leur président Doho Zonseloué Simon, ces parlementaires ont convoqué Souleymane Diarrassouba, le ministre du Commerce et de l'Industrie, à l'hémicycle pour une question orale avec débat.

Cherté de la vie : Les députés PDCI montent au créneau

Devant la cherté de la vie décriée par certains Ivoiriens, les députés issus du groupe parlementaire PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) ont refusé de garder le silence. Ils ont adressé un courrier à Souleymane Diarrassouba l'invitant à une question orale avec débat à l'Assemblée nationale. "En application de l'article 117 de la Constitution et des articles 116 et suivant le règlement de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance au nom du groupe parlementaire PDCI-RDA, qu'une question orale avec débat est proposée au gouvernement à l'occasion des travaux de la présente session ordinaire", a déclaré Doho Zonseloué Simon dans un courrier daté du 31 mai 2021.

Poursuivant, le groupe parlementaire PDCI-RDA s'est montré très préoccupé par la cherté de la vie. "Compte tenu de l'importance et de l'urgence de la problématique pour la vie quotidienne de nos populations, je vous remercie par avance de toutes les dispositions que vous voudrez prendre pour l'inscrire au calendrier des prochains travaux", a conclu la note.

Pour rappel, déjà en mai 2021, les députés PDCI avaient rencontré les faitières d'organisations de consommateurs. L'objectif était de s'imprégner des difficultés des populations ivoiriennes devant la cherté de la vie. "Le phénomène de la cherté de la vie n’est pas nouveau. Nous voulons savoir comment les consommateurs ressentent ce phénomène. Pour pouvoir porter la voix du peuple à l’Assemblée nationale, il faut qu’à travers les échanges, nous puissions être édifiés sur ce qui va et ce qui ne va pas. Nous sommes à votre école aujourd’hui. Nous sommes consommateurs avant d’être députés et quand nous ne serons plus députés, nous serons toujours consommateurs", avait soutenu Yasmina Ouégnin.

Pour sa part, Patrick Achi, le Premier ministre ivoirien a reconnu que "depuis quelques semaines, on assiste à une envolée des prix de certaines denrées sur le marché en particulier quelques fois des denrées de première nécessité qui font que les populations se sentent en difficultés, de plus en plus".