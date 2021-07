Tenor soupçonné de vouloir fuir le Cameroun pour la Côte d'Ivoire

L'accident de l'artiste camerounais Tenor qui a occasionné la mort d'une jeune fille de 19 ans, prend une autre tournure. Ce qu'il se passe.

"Des stratagèmes sont mis en place pour permettre à l'artiste Tenor de sortir du pays à destination de la Côte d'ivoire"

Le chanteur camerounais Tenor a été victime d'un grave accident de circulation, jeudi à Douala au Cameroun. Une jeune fille de 19 ans répondant au nom d'Erica Nfiya Mouliom qui se trouvait à l'arrière du véhicule de l'artiste, est décédée sur le champ. Un décès que le père de la disparue n'entend pas passer par perte et profit. Il exige que l'artiste camerounais épouse coutumièrement sa défunte fille. D'ailleurs, il semble déjà avoir de grands soutiens car un collectif de soutien à la famille éplorée, a même été créé.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le collectif en question invite la justice camerounaise à agir le plus rapidement possible, car Tenor tenterait de rejoindre la Côte d'Ivoire de manière clandestine. "Erica Nfiya Mouliom, âgée de 19 ans (née le 15/10/2001) et de nationalité belge, a trouvé la mort le 15 juillet 2021 dans un accident de la route provoqué par le conducteur en état d'ébriété, le nommé Ténor, de son vrai nom Thierry Mengoumou Ayia. Selon les informations qui nous parviennent, des stratagèmes sont mis en place pour permettre à l'artiste TÉNOR de sortir du pays à destination de la Côte d'ivoire afin de tenter d’échapper à la justice'', alerte le communiqué signé d'un certain Alphonse AYISSI ABENA.

Selon le porte-parole du Collectif, Erica Nfiya Mouliom, mineure d'âge, était étudiante et internée à l'Institut Universitaire Catholique Saint Jérôme de Douala. "Comment se fait-il qu'elle se retrouva à l'extérieur et de nuit hors de l'internat de cet institut dont le règlement intérieur est strict?", s'est-il interrogé. Le Collectif invite le Procureur de la République du Cameroun à ouvrir rapidement une enquête compte tenu du fait que les preuves sont en train d'être dissimulées à l'instar du téléphone portable de la défunte qui est introuvable. Pourtant, il aurait été récupéré sur les lieux de l'accident, selon des témoins, par un proche de l'artiste TÉNOR. ''La mort de Erica MOULIOM préoccupe extrêmement S.E.M l'Ambassadeur du Royaume de Belgique au Cameroun", apprend-on.