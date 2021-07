Neymar Jr: La métamorphose après la finale perdue face à l'Argentine

Après la finale perdue de la Copa America, la star brésilienne du football, Neymar Jr, a encore fait parler de lui.

Nouvelle transformation de Neymar

Neymar da Silva Santos Júnior dit Neymar Jr n’a pas pu remporter la Copa America cette année 2021. Le Brésilien et ses coéquipiers du Brésil ont été battus en finale de cette compétition par l’Argentine de Lionel Messi sur le score de (1-0). Déçu de cette finale perdue, l'attaquant du PSG a tout de même félicité son ancien coéquipier du Fc Barcelone, Lionel Messi.

«Perdre me fait mal, me fend le coeur … c’est une chose avec laquelle je n’ai pas encore appris à vivre. Hier, quand j’ai perdu, je suis allé faire un câlin au plus grand et au meilleur de l’histoire que j’ai vu jouer. Mon ami et frère MESSI, j’étais triste et je lui ai dit “putain tu m’as battu” je suis trop triste d’avoir perdu. Mais ce type est incroyable ! J’ai un grand respect pour ce qu’il a fait pour le football et surtout pour moi. JE DÉTESTE LA DÉFAITE !!!! Mais profite de ton titre, le football t’attendait pour ce moment ! FÉLICITATIONS HERMANO FDP », a-t-il écrit sur Instagram.

Cependant, Neymar n’entend pas s’appesantir sur cette finale perdue. La star brésilienne, pour la nouvelle saison, va montrer un nouveau visage. Adepte des changements de style, autant sur le plan vestimentaire que capillaire, il a de nouveau fait parler son originalité en modifiant littéralement sa coupe de cheveux. Plusieurs photos de sa nouvelle chevelure, postées sur les réseaux sociaux, suscitent déjà l'admiration de nombreux fans.