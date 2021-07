Kafolo: Un véhicule piégé par des terroristes, détruit par l’armée

Les terroristes sont déterminés à sévir en Côte d’Ivoire. Après plusieurs attaques repoussées à Kafolo (nord du pays), les djihadistes procèdent désormais par enlèvement et engins piégés.

L’armée ivoirienne fait exploser une voiture piégée à Kafolo

La situation sécuritaire devient de plus en plus inquiétante dans le nord de la Côte d’Ivoire où la menace djihadiste est persistante. Le 12 juillet 2021, le site d’informations, infowakat, faisait état de l’enlèvement du personnel d’une société burkinabé de construction de route aux environs de 15 heures par des hommes armées radicaux, sur l’axe Ferkessédougou-Kafolo-Sahandala. Selon le média, le personnel composé de cinq individus en déplacement en Côte d’Ivoire, avait été enlevé et transporté vers une destination inconnue avant que 4 parmi eux ne soient retrouvés libres, à l’exception du chauffeur et son véhicule.

Longtemps gardée secrète, l’information n’avait pas été ni confirmée ni infirmée par l’état-major des armées de Côte d’Ivoire. Ce n’est que ce vendredi 16 juillet, que l’on apprend que l’armée ivoirienne a fait exploser un véhicule de type 4x4 piégé dans le nord du pays. S’agit-il du même véhicule ? En tout cas, l’agence de presse africaine (APA) confie que le véhicule récupéré par les ravisseurs à la suite de "l’enlèvement" du personnel d'une entreprise chargée du reprofilage lourd des pistes situées dans le triangle Tchamé-Petit Nassian-Kafolo (Nord)", a été retrouvé avec une charge explosive.

L'engin "porté disparu a été retrouvé ce jour, piégé contre toute attente par un dispositif complexe d’IED", a rapporté une source sécuritaire à APA, ajoutant que "la charge visible était des bonbonnes de gaz situées à l’arrière dudit véhicule". « Au regard dudit dispositif complexe d’IED, l’engin ne pouvant être déminé, a été détruit sur place sur instructions de la hiérarchie (…) Bien que la charge ait été mise à l’arrière, c’est l’avant du véhicule, compartiment moteur, qui a explosé (…) La bonbonne à l’arrière était donc juste un leurre. Le vrai dispositif, non apparent, se trouvait à l’intérieur du moteur », informe APA, citant toujours la même source sécuritaire.