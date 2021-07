Issia: Gogoguhé retrouve son unité après des années de conflit à la chefferie

Gogoguhé, village du département d'Issia, est un grand grenier agricole de plus de six mille habitants du canton Gbalo. Ce village vit depuis le samedi 3 juillet 2021 une atmosphère saine après le règlement d'un conflit qui durait depuis des années entre Yagba Dogbo Nicodème, Chef canton, chef du village de Gogoguhé, et son adjoint Bahi Tawa Emmanuel.

Issia: La paix est revenue au sommet de la chefferie de Gogoguhé

Une réconciliation rendue possible grâce à la médiation de Koré Marc Aubain, cadre des Assurances et fils du village. Gogoguhé, en effet, était perturbé par ce conflit qui a arrêté la quasi totalité des projets de développement qui étaient en cours dans le village. Grâce à la patience et la détermination de son fils koré Marc Aubain, le sommet de la chefferie de Gogoguhé a été réconcilié le 3 juillet dernier au grand bonheur du village. Tous, hommes, femmes et jeunes du village qui attendaient ce rendez-vous, ont répondu présents sous l'apatam à palabre du village.

C'est là que le cadre des Assurances a restauré l'autorité du chef Yagba Dogbo Nicodème après avoir entendu les deux parties en conflit. "Le chef Yagba Dogbo a raison parce qu'on respecte un chef", a tranché le médiateur. La paix est donc revenue dans ce village où les populations réclamaient la fin d'un conflit qui pourrissait leur quotidien. Enfin, il est revenu au chef Yagba Dogbo d'accepter le pardon du médiateur pour, dit-il, la paix dans le village.

Séance tenante, le chef du village a remis à Bahi Tawa Emmanuel les documents du lotissement du village et du projet d'une station à essence, qui étaient, selon lui, un gage pour le retour à la normale. "Une réconciliation sans actes est de l'hypocrisie. C'est pourquoi, je remets à Emmanuel ces documents devant tout le monde afin que vous ayez le coeur net après les efforts qu'a fournis notre fils pour ramener la paix au sommet de la chefferie", a conclu le chef Yagba Dogbo, inspecteur de l’éducation nationale et de l'enseignement technique à la retraite.