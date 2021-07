Excellence à l'école: Le Conseil Ivoirien de la Jeunesse reçoit du soutien

La Fondation Ensemble Internationale a apporté son soutien au Conseil Ivoirien de la Jeunesse dans le cadre de la promotion de l'excellence scolaire. C'était à l'occasion de la 24ème Édition du Prix Félix Houphouet Boigny.

Promotion de l'excellence scolaire : La fondation Ensemble Internationale soutient le Conseil Ivoirien de la Jeunesse

Les festivités de la 24ème édition du Prix Félix Houphouet Boigny pour la Recherche de l'excellence en milieu scolaire, se sont tenues le Vendredi 16 Juillet 2021 à la Fondation Félix Houphouet Boigny de Yamoussoukro. Ce sont plus de 3000 élèves et encadreurs venus de partout de la Côte d'Ivoire qui ont pris part à cette fête de l'excellence scolaire, en présence des Honorables Dia Houphouet N'Guessan, Euphrasie N'Guessan et d'une forte délégation de la Fondation Ensemble Internationale conduite par son Président Michel J. Grenier.

Il faut justement le souligner. Cette 24 ème édition a connu un appui remarquable de la Fondation Ensemble Internationale qui entend désormais soutenir le Conseil Ivoirien de la Jeunesse dans cette cause valable qu'est la promotion de l'excellence en milieu scolaire. " La Fondation Ensemble Internationale a pour mission d'aider (...) des organismes sans but lucratif de toutes sortes, ayant des causes valables. Nous projetons bâtir un Centre National de Santé Holistique, des Arts et des Hautes Technologies de l'Internet, en Côte d'Ivoire, d'une valeur de 30.000.000.000 CFA, avec accès sur mer. C'est un honneur pour nous d'annoncer notre partenariat à long terme avec le Conseil Ivoirien de la Jeunesse dans le cadre de la promotion de l'excellence scolaire et biens d'autres activités pour le bien-être de tous", a déclaré le Coordonnateur Afrique de la Fondation Ensemble Internationale, Monsieur Oulai Albert.

La Fondation Ensemble Internationale a été créée en Novembre 2004, au (Québec) Canada, afin d'opérer ou d'acquérir des propriétés où les auteurs-compositeurs et peintres indépendants pourront venir se reposer, relaxer, écrire, composer, enregistrer, se produire sur scène et diffuser leurs oeuvres mondialement, sur fibre optique.

info: Nicaise B.