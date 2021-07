Agboville: Les fidèles musulmans exhortés au pardon et au vivre ensemble

Les fidèles musulmans d’ Agboville, à l’instar des musulmans du monde entier, ont pris d’assaut l’esplanade de la grande mosquée de la ville pour la prière solennelle de la fête de la Tabaski, ce mardi 20 juillet 2021.

Fête de Tabaski à Agboville : Pierre Dimba invite les fidèles musulmans à se faire vacciner contre la COVID-19

La célébration de l’Aïd-El kébir ou encore fête du mouton, la plus grande fête musulmane, intervient 2 mois après celle de la fête du Ramadan. « Chers frères et sœurs, notre foi a besoin de tolérance, d’amour et de pardon afin que la cohésion sociale soit préservée. Le pardon est une bénédiction de Dieu pour les croyants qui ont renoncé au droit de se venger et qui ont accepté de se soumettre à la volonté d’Allah », a déclaré dans son sermon l’imam principal de la grande mosquée d’Agboville, Diarra Ibrahim Kalilou.

C'était en présence du ministre de la Santé, Dimba Pierre, par ailleurs, président du Conseil régional de l’Agnéby-Tiassa; du préfet de région, Sihindou Coulibaly, et de Mgr Alexis Touably Youlo, évêque du diocèse d’ Agboville. Pour le président régional du COSIM (Conseil supérieur des imams, des affaires religieuses et des mosquées), le véritable pardon qui conduit à la réconciliation, provient de l’obéissance à la parole de Dieu.

« Le véritable pardon qui conduit à une vraie réconciliation n’est pas un comportement qui vient d’une source extérieure, mais il doit provenir de notre fort intérieur déjà parfaitement apaisé et réconcilié avec lui-même sur la base de la soumission et de l’obéissance aux prescriptions divines », a-t-il poursuivi.

Puis de conclure: « Le pardon est le salut de l’humanité. C’est la grande vertu de la foi et de la soumission exclusive à Allah, notre Dieu et notre Seigneur. Chers frères et sœurs, Allah ne nous a pas oubliés. Il nous a couvert de faveurs et de miséricorde ».

Saisissant l’occasion, Dimba N’Gou Pierre, ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, a invité les fidèles musulmans et l’ensemble des populations ivoiriennes à se faire vacciner contre la maladie à coronavirus.

Tizié TO Bi

Correspondant régional