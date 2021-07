Imam Yacoub Diarassouba: "Quand Dieu t'éprouve, il faut accepter l'épreuve"

Yacoub Diarassouba, imam principal de la mosquée Nour Islam de Yopougon Ananeraie, s'est prononcé sur la suspension du pèlerinage en terre sainte du fait de la pandémie à Coronavirus.

Tabaski 2021: L'imam Yacoub Diarassouba invite les candidats au Hadj à prendre exemple sur le prophète Ibrahim

La mosquée Nour Islam de Yopougon Ananeraie, a célébré ce mardi 20 juillet 2021, la fête de Tabaski à l'instar de nombreux autres fidèles musulmans du monde entier. L'occasion a été bonne pour l’imam Yacoub Diarassouba d'exhorter les fidèles musulmans à faire preuve de sagesse et à prendre exemple sur le prophète Ibrahim.

‹‹ Ibrahim avait plus de 90 ans et Dieu lui a demandé d'immoler son seul fils. Ce n'était pas facile pour lui et son épouse. Mais ils l'ont accepté puisse que c'est Dieu qui le leur a demandé. Quand Dieu t'éprouve, il faut accepter l'épreuve. Cette situation est une épreuve de lui, il faut l'accepter››, a-t-il conseillé.

Des recommandations qui ont ému profondément Coulibaly Amadou dit Arnaud. ‹‹ J'ai été très heureux du thème de son prêche, cette année. Beaucoup de nos parents candidats au hadj depuis 2020, 2021 étaient découragés. Il a trouvé les mots justes pour les consoler. Tout ce que Dieu fait est bon. À travers cette prédication, je comprends que nous devons toujours avoir la foi en Dieu. Avec la foi, nous pouvons atteindre tous nos objectifs ici bas et dans l'au-delà››, a-t-il affirmé.

Pour le 3è adjoint au maire de Sinematiali, l'Islam, c'est la soumission totale à Allah. "Le fils d'Abraham a accepté d'être sacrifié par amour pour Allah et le Seigneur a vu qu'il avait foi en lui. Allah a alors envoyé le mouton parce qu'il a vu que le prophète Abraham et son fils avaient foi en lui. Je demande à tous les jeunes d'avoir foi en Allah parce que sans lui, on ne peut rien faire", a-t-il déclaré.