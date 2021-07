Emma Dobré parle enfin: ''Je n'entretiens pas Saga la légende mais..."

Suspectée d'entretenir son amoureux, Saga la légende, la productrice de Kerozen Dj, Emma Dobré, a dit sa part de vérité.

Emma Dobré: "Quand Saga la légende a de l'argent, il m'en donne"

Ce n'est un secret pour personne dans le milieu du showbiz en Côte d'Ivoire. La productrice de Kerozen, Emma Dobré, entretient une relation amoureuse avec Saga la légende, l'artiste qui joue le rôle de sosie de Douk Saga depuis le décès de ce dernier en 2006. Emma et Saga la légende avaient même révélé que c'est grâce à Kerozen, qu'ils se sont connus. Il y a quelques jours, Saga La légende, également un artiste du label Emma Dobré Prod, affichait son mécontentement de voir sa compagne réagir dans une affaire entre Kerozen et Dj Leo.

''Ça fait 5 ans qu'on me traite de gigolo ( homme qui se fait entretenir par une femme ) et de tous les noms. Tu n'as jamais fait un post pour démentir, pour laver mon image. Je vois vraiment l'intérêt que tu apportes à ton artiste Kerozen mais ce genre de discrimination, n'est pas bon dans un label'', avait lancé Saga la légende. Une réaction qui a bien évidemment suscité les commentaires de plusieurs internautes; lesquels n'ont pas hésité à prendre fait et cause pour Emma Dobré. Certains sont même allés chercher la vidéo du récent passage de la belle Emma Dobré à l'émission Faha Faha diffusée sur Ivoire Music Tv. Ce jour-là, la productrice de Kerozen apportait des précisions sur sa relation amoureuse avec Saga la légende.

"Ma vie sentimentale se porte parfaitement bien... Saga la légende, je ne l'entretiens pas. Si je peux lui donner un coup de main, je le fais d'autant plus que je suis sa productrice. Donc c'est tout à fait normal que je fasse le travail d'une productrice. Il s'occupe bien de moi dans notre foyer. Quand il a de l'argent, il m'en donne. Comme il n'est pas encore au sommet, les gens pensent que je l'entretiens parce que j'ai plus d'argent que lui. Mais ce n'est pas le cas. Au delà de notre relation, c'est moi qui lui ai proposé d'être sa productrice vu que c'est mon travail quoiqu'il était hésitant au début mais il a fini par accepter après mon insistance", a fait savoir Emma Dobré.