Côte d'Ivoire : Depuis l'exil, Soro Guillaume invite à "l'humilité

Soro Guillaume qui rêve de diriger la Côte d'Ivoire n'a pu se présenter à l'élection présidentielle de fin octobre 2020. En effet, son dossier de candidature a été rejeté par la Cour constitutionnelle. L'ex-président de l'Assemblée nationale a même eu des déboires avec la justice ivoirienne. Condamné à 20 ans de prison ferme pour recel de biens détournés et blanchiment de capitaux, il a écopé d'une autre lourde peine de prison à vie. On lui reproche d'avoir voulu déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Depuis son exil, l'ancien chef rebelle a livré un message aux Ivoiriens à la faveur de l’Aïd-el-Kébir.

Côte d'Ivoire : Soro Guillaume appelle à s'éloigner de l'orgueil

Cela fait deux ans que Soro Guillaume vit loin de la terre de ses ancêtres. Après un long séjour en Europe, le leader des soroistes avait décidé de rentrer en Côte d'Ivoire le 23 décembre 2019. Mais le président de GPS (Générations et peuples solidaires) ne rentrera pas à Abidjan, car son avion a été dérouté au Ghana voisin. En effet, l'ancien président de l'Assemblée nationale échappe à une arrestation et plusieurs de ses proches sont interpellés. Dans la foulée, les autorités ivoiriennes lancent à mandat d'arrêt international contre lui.

Loin de la Côte d'Ivoire, Soro Guillaume a adressé un message à la communauté musulmane ivoirienne qui a célébré l’Aïd-el-Kébir. Pour lui, "ce moment de réjouissance et de dévotion qui est la commémoration de la soumission d’Ibrahim à Allah est également l’occasion de mettre en avant les valeurs promues par la communauté musulmane : partage, solidarité, tolérance".

Et l'ancien député de Ferké de conclure : "Je rends grâce à Dieu qui me permet de présenter à chacune et à chacun de vous mes sincères, chaleureux et fraternels vœux de bonheur, de santé, de réussite et de prospérité. Cette fête qui exalte les valeurs du partage, mais aussi d’introspection centrée sur la valeur du sacrifice suprême, est pour chacun de nous, une invitation à l’humilité et au renoncement total face aux orgueils de ce bas-monde en tant que simples mortels."