Incendie au « Camp Fonctionnaire » d'Adjamé, les pompiers au secours

Le lendemain de la fête de Tabaski a failli virer au drame dans la commune populaire d'Adjamé. Un incendie s'est déclaré au « Camp Fonctionnaire », mais les pompiers du GSPM sont arrivés promptement sur les lieux du sinistre.

Une bouteille de gaz provoque un incendie à Adjamé

À l'instar des populations ivoiriennes, celles d'Adjamé ont célébré avec faste la fête de Tabaski dite la fête du mouton, mardi. Vêtus de bazin, burnous et autres vêtements d'apparat spécialement conçus pour la circonstance, les fidèles musulmans de cette commune populaire ont d'abord pris d'assaut la grande mosquée d'Adjamé et les autres lieux de prières, avant de sacrifier au rituel d'immolation du mouton. Ceux qui avaient plus de moyens se sont offert des boeufs pour célébrer cette fête musulmane. En un mot, la fête fut belle et très arrosée.

À peine sortis de cet intense moment de joie, que les habitants du « Camp Fonctionnaire » ont failli tomber dans le désarroi le plus total. Un incendie s'est en effet déclenché, ce mercredi 21 juillet vers 7h du matin, dans ledit quartier, situé en face du Forum des Marchés d’Adjamé. Une bouteille de gaz enflammée était à l'origine de ce drame, apprend-on de sources proches des soldats du feu.

Les dégâts ont toutefois été limités grâce à la prompte intervention des Sapeurs-pompiers militaires, qui se sont déportés aussitôt sur les lieux pour maîtriser le feu. Nous n'avons pour l'instant aucun bilan de cet incendie. Aucune perte en vie humaine n'a par ailleurs pas été signalée.

À noter que ces derniers mois, la Côte d'Ivoire connaît de nombreux accidents de circulation, ainsi que d'autres situations qui coutent la vie à de nombreuses personnes. C'est donc le lieu d'appeler chacun à la prudence et à la vigilance pour éviter d'endeuiller à nouveau des familles qui tentent de se récréer après les stigmates de la décennie de crise qu'a connue le pays dirigé par le Président Alassane Ouattara.