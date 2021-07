Gbagbo a passé un deal avec Blé Goudé avant son retour à Abidjan

Léopold Gnepo, frère ainé de Charles Blé Goudé, a fait des révélations sur l’état des relations entre son cadet et Laurent Gbagbo, l’ex-chef de l’État ivoirien rentré à Abidjan, après une dizaine d’années passées à La Haye dans le cadre de son procès à la Cour pénale internationale (CPI).

Léopold Gnepo (frère ainé de Charles Blé Goudé): "Gbagbo n’a pas abandonné son fils et Gbagbo n’a pas de problèmes avec Charles"

On en sait un peu plus sur la prétendue dégradation des relations entre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, surtout après le retour en Côte d'Ivoire de l’ancien président ivoirien, le 17 juin dernier, sans son filleul resté coincé aux Pays-Bas. Selon Léopold Gnepo, frère ainé de Charles Blé Goudé, « Gbagbo n’a pas abandonné son fils et Gbagbo n’a pas de problèmes avec Charles. Charles n’a pas de problème avec Gbagbo (…) On dit que Gbagbo a abandonné son fils. Non il n’a pas abandonné son fils. Jamais. Charles ne peut faire palabre avec Gbagbo. N’écoutez pas les on dit », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Africanewsquick.

Pour Léopold Gnepo, le retour de Laurent Gbagbo à Abidjan sans Charles Blé Goudé, relève de la stratégie politique qui lierait les deux hommes. « C’est une convention politique qu’ils ont. Imaginer que Gbagbo descende de l’aéroport avec Blé. C’est Gbagbo qu’on va applaudir et Blé est derrière. Or chacun a son aura. Donc, Gbagbo lui a dit, attends, je viendrai te chercher à l’aéroport pour prouver à la Côte d’Ivoire que tu es le futur homme. C’est tout. Mais ça, il ne peut le dire à tous, donc chacun fait son interprétation », croit savoir M. Gnépo.

Réagissant aux allégations selon lesquelles son cadet Charles Blé Goudé aurait trahi Laurent Gbagbo durant leur séjour carcéral au pénitencier de Scheveningen, l'homme confie que: « Je vous informe que tout le temps à la prison à la CPI, c’est Charles qui était le cuisinier de Gbagbo. Si Goudé avait trahi, il aurait trimé depuis des mois, derrière son passeport. S’il était d’accord avec le pouvoir, il aurait son passeport depuis belle lurette. Or c’est lui qui est resté là-bas, et il négocie pour son passeport », fait-il remarquer. Charles Blé Goudé pourrait regagner Abidjan très prochainement après s'être fait enrôler le vendredi 16 juillet 2021 pour l'obtention d'un passeport ordinaire.