JO Tokyo 2020 - Danho Paulin: "Les Ivoiriens ont retrouvé la confiance"

Présent au stade international de Yokohama ce jeudi pour soutenir les Éléphants Espoirs, Claude Danho Paulin, le ministre de la promotion des Sports et du Développement de l’Economie sportive, a livré ses impressions après la victoire ivoirienne.

Les Éléphants Espoirs de Côte d’Ivoire ont battu ce jeudi l’Arabie Saoudite (2-1) à l’occasion de la première journée du tournoi de football des jeux Olympiques qui se déroulent à Tokyo au Japon.

Dominés en début de match, les Ivoiriens ont ouvert le score à la trentième minute. Sur un centre bien emmené par le capitaine Max Alain Gradel, un défenseur saoudien va dévier le ballon dans son propre camp.

Les protégés de Souhalio Haidara vont concéder l’égalisation en fin de première mi-temps. En seconde période, Franck Kessié va redonner l’avantage aux Éléphants de Côte d’Ivoire, qui vont conserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Un bon résultat pour les Eléphants Espoirs avant le prochain match contre le Brésil qui a dominé l’Allemagne sur le score de 4 buts à 2.

‘’ Cette première sortie des Eléphants footballeurs ouvre la voie à l’ensemble des compétitions concernant ces Jeux olympiques. Nous sommes venus donc au stadium international de Yokohama avec beaucoup d'appréhension parce que nous sommes dans une poule extrêmement difficile. Avec le tenant du titre (Brésil), le finaliste de la dernière édition (Allemagne). Mais finalement, les jeunes, comme ils nous l’ont promis à Abidjan, ont décidé de se battre pour eux-mêmes, leur carrière, les Ivoiriens et l’honneur de notre pays. Ils l’ont démontré dans leur style de jeu, mais aussi par leur témérité. Ils ont marqué le premier but, ils ont été rattrapés au score, avant la mi-temps. Ce qui aurait pu toucher leur moral mais ils sont revenus dans la deuxième mi-temps avec beaucoup plus de témérité, d’abnégation et au finish, au bout de l’effort, ils ont triomphé. Les Ivoiriens ont retrouvé confiance, ils ont eu beaucoup de joie à ouvrir les Jeux olympiques par une victoire. C’est quelque chose qui nous touche. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara et du Gouvernement, je suis descendu dans les vestiaires pour leur apporter nos félicitations, nos encouragements et leur demander de rester concentré…’’, a indiqué le ministre Danho Paulin.