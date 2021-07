Après E. Keïta et Peter 007, vers le mariage Emma Lohoues-Apoutchou?

Le blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national a apporté des précisions sur ses rapports avec la belle Emma Lohoues.

Apoutchou national: ‘’J’ai vu qu’ Emma Lohoues était célibataire (...) j'ai posé ma candidature''

Dans une interview vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le jeune blogueur ivoirien Stéphane Agbré alias Apoutchou national s’est prononcé sur ses rapports avec la belle actrice Emma Lohoues.

‘’ …C’est ma princesse, Emma Lohoues, c’est mon cœur, c’est une personne formidable, c’est une personne qui me soutient. En dehors de ça, il y a un grand amour qui est là, qui nous lie … J’ai vu qu’elle était célibataire; elle n’a personne, je me dis que c’est le moment de poser ma candidature si je peux le dire ainsi. Et par la grâce de Dieu, après avoir posé ma candidature, elle a répondu à mes avances, à ce que je disais. Maintenant, c’est devenu une histoire d’amour, on se voit, on s’appelle, on passe des heures au téléphone … ‘’, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le fils de l'actrice Bleu Brigitte a révélé comment il a fait son entrée dans l’univers des web influenceurs ivoiriens. ‘’Mon histoire sur les réseaux sociaux a commencé le jour du décès de Dj Arafat. Compte tenu de tout ce qui se disait, j’ai fait une vidéo, et la vidéo a fait le buzz. Ç'a suscité beaucoup d’engouement, les gens ont relayé, partagé et c’est de là qu’est venue mon envie de m’installer sur les réseaux sociaux ‘’, a-t-il déclaré.

Apoutchou national ajoute néanmoins qu'il a parfois des regrets par rapport à certaines de ses vidéos qu’il a eu à faire. ‘’Dans le parcours de tout un chacun, on fait parfois des erreurs. Il y a le direct concernant Barthélémy Inabo Zouzoua que je regrette; il y a aussi le direct concernant Grand P … mais cela m’a permis aussi de pouvoir murir d'esprit‘’, a-t-il confié.