Simone Gbagbo invite Eric Kahé à reprendre sa place dans le combat

Simone Gbagbo et Eric Kahé ont échangé récemment. Rentré d'exil, le président de l'Alliance ivoirienne pour la République et de la démocratie (AIRD) n'a pas perdu de temps pour rencontrer l'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire.

Simone Gbagbo à Eric Kahé : "L'Éternel t'a ramené, qu'Il soit remercié"

Après dix ans d'exil, Eric Kahé est rentré en Côte d'Ivoire le mercredi 14 juillet 2021. L'ancien ministre ivoirien du Commerce, proche de Laurent Gbagbo, a regagné Abidjan, la capitale économique, en provenance de la France.

Quelques jours seulement après avoir foulé le bord de la lagune Ébrié, le président de l'Alliance ivoirienne pour la République et de la démocratie (AIRD) s'est rendu auprès de Simone Gbagbo.

À en croire Kemanin Georges, le porte-parole d'Eric Kahé, cette visite avait pour objectif d'informer la deuxième vice-présidente du FPI (Front populaire ivoirien) "que son fils est de retour après 10 ans d'exil et qu'il se porte bien".

Pour sa part, l'hôte de Simone Gbagbo a reconnu qu'avec "l'exil extérieur, on a la liberté de la parole contrairement à l'exil intérieur". Eric Kahé a profité de son temps de parole pour remercier toutes les personnes que Dieu a utilisées pour lui apporter l'assistance nécessaire durant son exil.

"J'ai pu suivre tout ce que vous avez traversé grâce à votre directeur de cabinet Akpa Corentin. J'ai passé 123 mois hors du pays. J'ai été assisté par des personnes que Dieu a mises sur mon chemin(…). J'ai profité de mon arrivée pour me rendre à Duékoué, chez les miens, afin de leur manifester mon soutien. J'ai souhaité un pardon sincère pour nos populations", a-t-il confié.

Simone Gbagbo s'est réjouie du retour d'Eric Kahé. "L'Éternel t'a ramené, qu'il soit remercié, il t'a ramené vivant, parmi nous. Quand moi je sortais de prison, je me demandais quel accueil l'avait être réservé par ceux que je n'ai pas vus depuis 7 ans. Tu es arrivé tu auras le temps de voir qui t'attendait et qui n'est pas content de te voir dans ton pays. Pour le moment, sois heureux d'être là, que la terre des ancêtres t'accueille avec joie, et allégresse", a soutenu l'épouse de Laurent Gbagbo.

En outre, elle a invité l'ex-ministre de la Réforme administrative à reprendre sa place dans le combat.