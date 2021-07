FPI: Pascal Affi N'guessan élevé au rang d'ambassadeur de la paix

Pascal Affi N'guessan, président statutaire du Front populaire ivoirien (FPI), sera élevé au rang d'ambassadeur de la paix ce samedi 24 juillet 2021 lors d'une cérémonie prévue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro.

Recherche de la paix : Pascal Affi N'guessan (président du FPI) distingué ce samedi à Yamoussoukro

C'est en juin dernier que le président du Front populaire ivoirien a été officiellement informé de sa distinction en qualité d' " homme de paix de l'année 2020". Ce samedi, Pascal Affi N'guessan recevra des mains des responsables de la Fondation ivoirienne pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique (FIPDDA), initiateurs du prix, la distinction d' ambassadeur de la paix. Le président du FPI sera donc honoré pour sa constance en faveur de la paix, du dialogue et de la réconciliation nationale.

"Le président Affi est un grand homme de paix. C'est pourquoi, la Fondation internationale pour la paix, la presse et le développement durable en Afrique (Fippda) a décidé de lui décerner le prix du meilleur homme de paix de l'année 2020 ", explique Aimé Naricisse Boly, président du Conseil d' Administration de la FIPDDA.

Outre le président Affi, plusieurs autres personnalités politiques, religieuses et des hommes de média seront investies Présidents de la Charte nationale pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie marquera la clôture de la caravane des 100 jours de prières Islamo-chretiennes pour la réconciliation en Côte d'Ivoire, lancée depuis quelques mois, par la FIPDDA.

Pascal Affi N'guessan dont le parti est secoué par une crise de leadership qui dure depuis sept ans, a été de tous les combats pour le respect de la légalité constitutionnelle. Arrêté et jeté en prison à la faveur de l'élection présidentielle d'octobre 2020, il en est ressorti un peu plus d'un mois plus tard à la suite du dialogue politique initié entre le gouvernement ivoirien et les partis politiques d'opposition.