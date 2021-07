Révélation de Carmen Sama sur Maël, seul enfant de DJ Arafat ...

Carmen Sama encense Maël Houon, le plus médiatisé des enfants de feu Ange Didier Houon alias Dj Arafat, géniteur d'une fratrie de 5 enfants.

Carmen Sama considère Maël Houon comme le frère préféré de Rafna

Une nouvelle polémique fait surface à Abidjan à quelques jours du deuxième anniversaire du décès du roi du coupé-décalé, Arafat DJ, mort le 12 août 2019. Daishi avait laissé derrière lui ses fans appelés les Chinois, mais aussi sa famille, notamment sa femme Carmen Sama, trois fils et deux filles (Lachouana, l’ainée de la famille Houon et Rafna, la cadette).

En effet, depuis quelques heures, Carmen Sama, la dernière compagne de feu DJ Arafat, a suscité une vague de réactions sur les réseaux avec une relation assez troublante. "Maël est le seul enfant de DJ Arafat qui, quand il est à Abidjan, cherche à voir sa sœur Rafna", a-t-elle fait savoir.

Elle répondait à un abonné qui lui posait la question de savoir pourquoi elle ne partage que les photos de sa fille Rafna et de Maël Houon sur ses réseaux sociaux.

Maël Houon, un témoignage très émouvant

Mael est nul doute le chouchou des chinois parmi tous les enfants de Berus Sama. Son charisme et son intimité fort appréciés avec son defunt père lui ont valu une grande sympathie des Ivoiriens. Son message en hommage à son géniteur parti très tôt, est resté dans la memoire collective.

« Mon papa chéri, 365 jours que tu es parti, aucun mot, aucun discours ne peut décrire ce que je ressens. C’est pas facile mais comme tu m’as toujours enseigné d’être fort j’y arriverai. Je le ferai pour toi, pour t’honorer. Comme tu as toujours tout fait pour moi. Ce 12 aout 2020, j’ai décidé d’être dans le recueillement et la prière parce que le plus important est que tu reposes en paix. Je tiens à remercier tous tes fans des 4 coins du monde qui, depuis 1 an, m’envoient des messages de soutien, de réconfort, d’encouragements… Merci du fond du cœur ! », a écrit Maël Houon.

Guerre de succession?

Le célébrissime chanteur DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Houon, est mort en août 2019 dans un accident de moto.

Depuis la disparition de l’artiste, père de cinq enfants : trois fils, Owen, Maël et Ézéchiel, et deux filles, Lachouana et Rafna, la famille est sujette à plusieurs scandales de tous genres.

Le nom d’Ezéchiel, fils de Aurélia Dominique Atta Odjé, a été retiré de la liste des héritiers de DJ Arafat, selon une décision rendue par le tribunal d'Abidjan, a-t-on appris dans la presse, au mois de mars dernier.

Sur la question, Carmen Sama et AÏCHA Ballo (mère de Maël), se sont planchées sur le sort d’Ézéchiel. Ainsi ont-elles décidé d’ouvrir un compte en son nom pour lui reverser sa part d’héritage.

Et sur les contours de l’ouverture de ce compte, Carmen Sama et AÏCHA Ballo ont émis des conditions fermes. Ce sera, à les croire, un compte bloqué logé à Abidjan sans possibilité de manœuvre de sa mère.

Pour elles, pas de question que l’argent qui sera versé sur le compte, serve à une personne d’autre que le concerné lui-même. Cette décision des deux ex-compagnes de DJ Arafat a même eu l’approbation des membres de la famille.

Le petit Ezéchiel, présenté comme le fils de feu Dj Arafat, arrivé de France pour prendre part aux obsèques de son père, s'était fait remarquer lors de la veillée artistique en hommage au roi du Couper décaler, qui a eu lieu au stade Félix Houphouët-Boigny le vendredi 30 août 2019.

Lors de la montée sur scène des enfants du Daishinkan, l'on a pu voir le jeune Ezéchiel lutter le micro avec son grand frère Maël Houon, pour s'adresser à la Chine ( fans de Dj Arafat).

''Bonsoir la Chine (...) Vous êtes les meilleurs'', a-t-il crié. Une scène qui a attiré l'attention de tous quand on sait que son défunt père, à ses débuts, luttait, lui aussi avec ses aînés pour avoir le micro lors des animations dans les maquis d'Abidjan.