Rap Ivoire: Mc One supplante Elown Kiff No Beat et Black M dans un freestyle

Invité à Trace Fm en compagnie d’Elow’n Kiff no beat et du rappeur français Black M, le jeune Mc One a montré ses qualités d’excellent rappeur.

Quand Mc One confirme qu’il est un excellent rappeur

Bagré Jean Martial, plus connu sous le pseudonyme de Mc One, né le 31 juin 2002, est incontestablement une valeur sûre de la musique ivoirienne. Détecté très jeune par l'artiste Couper-décaler, Kédjevara Dj, Mc One dont le talent ne souffre d'aucune contestation, s'est très vite imposé dans l'univers du Rap Ivoire au point d'être considéré comme le principal concurrent du groupe ivoirien de Rap, Kiff no Beat.

Avec plusieurs titres de belle facture, tels que ''Petit enjaillement'', ''Me amor'', ''Opi on n'a qu'à faire quoi'' et ''Tranquillement tranquille'', la notoriété de ce jeune garçon a outrepassé les frontières de la Côte d'Ivoire au point d'être régulièrement sollicité pour des prestations à l'international.

C’est donc en tant qu’un artiste influent du Rap Ivoire qu’il a été convié ce vendredi à prendre part à une émission sur la radio Trace FM, en présence de Black M, icône du rap français, et ex-membre du groupe ‘’Sexion d’assaut’’, qui séjourne présentement à Abidjan. Était également présent, Elow’n du groupe Kiff no beat.

Pendant l’émission, les 3 artistes ont été soumis à un freestyle ( rap à l’état pur) sur une des mélodies du groupe Kiff no beat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune Mc One a véritablement survolé de son talent ce jeu musical, sous le regard admiratif du grand Black M.

La vidéo de ce freestyle a même été publiée sur la toile, et de nombreux internautes ont reconnu l'immense talent du poulain de Dj Kedjevara. ‘’ Rap Français, tu as tué ! Rap Ivoire, tu as encore tué ! Petit, tu es puissant‘’, a commenté un internaute.

‘’Mc One, tu n'as pas respecté tes grands frères. Black M était obligé de se lever. Elown n'a toujours pas retrouvé le sommeil. Tu es trop fort ‘’, a réagi un autre internaute.