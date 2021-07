Titrologie : "Soro, la meilleure chance de survie du RDR ?"

La titrologie de ce samedi 24 juillet 2021 tourne essentiellement autour de l'actualité politique ivoirienne. La rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, l'avenir du RDR (Rassemblement des républicains), occupent une place de choix dans la revue de presse.

Titrologie : Affi N'guessan salue la rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo

Le ton est donné par Le Nouveau Réveil, qui pose une grosse interrogation sur l'avenir du RDR (Rassemblement des républicains). En effet, avec la dissolution de GPS (Générations et peuples solidaires), le journal proche du PDCI (Parti démocratique de Côte d'Ivoire) écrit : "Soro, la meilleure chance de survie du RDR ?". Par ailleurs, notre confrère ne manque pas de rappeler que devant l'orpaillage clandestin, la cybercriminalité, le phénomène de "microbes", les "grands défis sécuritaires attendent toujours des réponses".

Dans sa titrologie, Le Patriote préfère s'attarder sur le nouveau visage des capitales régionales telles Bouaké, Katiola, Abengourou, Divo et Daloa. Pour sa part, Le Matin annonce un "match retour féroce entre FPI-GOR". Le journal nous confie que "les pro-Simone jurent d'avoir la peau d'Assoa Adou". Il va plus loin en révélant que la "team" de Simone Gbagbo sera "en conclave le 8 août à Bonoua". On apprend aussi que pour lutter contre la vie chère, la FENACCI fait neuf propositions.

À la Une de l'Inter, Affi N'guessan assure que la prochaine rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo est "un grand moment". Pendant ce temps, des proches de Guillaume Soro appellent le chef d'Etat ivoirien à tendre la main à l'ancien président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, le média annonce une visite d'Alassane Ouattara à l'Elysée auprès d'Emmanuel Macron.

"Banny dévoile une lettre confidentielle adressée à Ouattara en 2012", rapporte Soir Info dans sa titrologie du samedi 24 juillet 2021. Le confrère fait savoir également que des changements sont annoncés au niveau de l'examen du baccalauréat.