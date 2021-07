Eudoxie Yao - Grand P: C'est fini ! Eudo Nationale passe à autre chose

La bimbo ivoirienne Eudoxie Yao a décidé de mettre fin à sa relation avec la chanteur guinéen Grand P. Voici la raison.

Eudoxie Yao: "Grand P et moi, la relation est terminée. Je passe à autre chose"

La star ivoirienne des réseaux sociaux, Eudoxie Yao, annonce la fin de son aventure amoureuse avec le chanteur guinéen Grand P. ‘’Bonsoir mes bb, juste vous informer que moi et Grand P, la relation est terminée, je passe à autre chose. Merci‘’, a-t-elle posté très tard dans la nuit du vendredi à samedi.

Ce message de la bimbo ivoirienne fait suite à une photo publiée par son prince charmant, dans laquelle on voit Grand P aux côtés de la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid. ‘’Bonsoir la famille !!! C’est Dakar qui est doux, Viviane Chidid‘’, avait écrit Grand P sur sa page Facebook.

Une publication qu’Eudoxie Yao n’a visiblement pas appréciée d’autant plus qu’elle avait demandé à son chéri Grand P de ne plus s’afficher sur les réseaux sociaux avec d'autres femmes.

"Mon fiancé Grand P s'affiche un peu trop avec d'autres filles sur les réseaux sociaux. Franchement, je n'apprécie pas cela. On ne peut pas prétendre aimer une femme, être en couple avec elle et s'amouracher avec d'autres sur les réseaux sociaux, alors que ta fiancée est aussi très active sur les réseaux sociaux. Mes beaux-parents guinéens l'ont aussi remarqué mais personne ne s'en plaint. Alors, si je quitte Grand P, qu'ils (les Guinéens) ne disent pas après que je suis venue dans la vie de Grand P pour juste profiter de lui. En tout cas, parlez à Grand P. S'il continue et que je décide de mettre fin à la relation, ça sera pour de bon", avait-elle déjà prévenu en février 2021 après qu’une photo de Grand P en compagnie d’une autre femme, tous les deux en pyjamas, avait été publiée sur les réseaux sociaux.