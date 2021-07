MK Isacco: Du Rwanda à Paris, le prince de l'Afro-Beat se dévoile

MK Isacco, icône du showbiz au Rwanda et passionné des styles musicaux Afro beat, Rnb se dévoile un peu plus. A quelques semaines de la sortie de son premier album, prévue le 25 septembre 2021, le concepteur du titre ZUNGUZA, raconte avec les mots du cœur, son histoire, sa carrière et qui prend la forme de voyages ensoleillés à l’image de son amour pour la vie, pour la scène et pour ces compatriotes rwandais..

MK Isacco: "La chanson ZUNGUZA signifie "BOUGE TON CORPS""

Le journaliste Eugène Sahi a interrogé le chanteur pour Afrique-Sur7

Qui est MK Isacco et que faites-vous ?

MK Isacco est un artiste rwandais qui fait la musique avec tout son cœur. Avec son but de mettre en valeur ou valoriser la musique africaine dans la diaspora. .j'ai quitté le Rwanda à l'âge de 3 ans pour la France afin des études. Plus tard, j'ai lance ma carrière musicale.

Quel style musical vous décrit le mieux ?

Je fais tous les styles de musique, je m’adapte facilement quand j’engage un projet musical. Mais je peux dire que je suis plus spécialisé dans l’AFRO BEAT et AFRO DANCEHALL.

Votre premier album va sortir bientôt. Qu'est-ce que ça vous fait de sortir un premier opus ?

C’est une grande joie pour moi de sortir mon premier album, ça fait des années que je l’ai préparé avec beaucoup des difficultés, des moments de découragement, manque de soutiens, manque de financement. Malgré tout je suis resté motivée et détermine comme jamais. Je me suis dit, je vais mettre des années pour préparer mon album mais le jour de gloire arrivera et ce jour là je serai le plus heureux du monde.

"J’ai fait beaucoup de sacrifier, je me suis engagé 100%"

J’ai commencé ce projet depuis 2016, comme je commençais j’ai décidé de sortir de single pour me faire connaitre. Mais aussi, comme je voulais sortir un travail de qualité j’étais obligé de sortir un titre par an.

Donc pendant l’année je me battais grave, je travaillais double pour pouvoir de trouver l’argent d’aller au studio d’enregistrement et pour tourner un clip vidéo. Mon objectif était de sortir un travail de haute qualité même c’était un seul titre par an.

MAINTENANT je suis fier de moi, ma patience, ma motivation, ma détermination vient de réaliser mon plus grand rêve que je rêvais chaque jour ! j’ai fait beaucoup de sacrifier, je me suis engagé 100%. Les gens me disent que je perds mon temps pour rien. Mais leurs MOTS NEGATIFS me rendaient plus fort et ça me donnait la force de travailler plus dure pour leur montrer qu’ils se trompaient.



Présentez-nous cet nouvel album?

Comme je fais mon album dans les difficultés, j’ai décidé que toutes les chansons donnent de la joie, motivées les gens, donne envie de profiter la vie, d’oublier les problèmes qu’on traverse chaque jour. Donc c’est un album qui envoie un message spécifique. Tu peux être dans les moment difficile mais ça ne dit pas que tu dois te décourage, être triste, abandonner tes rêves, c’est moment où tu dois dépasser tes capacités, tes limites, même si tout va mal tu dois montrer les gens que tout va bien, tu ne dois pas montrer ta faiblisse. Parce que c’est ça qu’ils vont utiliser pour te détruire encore plus. Après quelque temps passé au laboratoire, vous revenez avec un clip de la chanson ZUNGUZA qui signifie "BOUGE TON CORPS".

Comment se comporte-t-il depuis sa diffusion?

Déjà je tiens à remercier à tous mes fans qui continuent à partages le clip vidéo partout. C’est une grande joie pour moi qu’une semaine seulement j’ai déjà dépassé plus de 100 000 vues sur YOUTUBE ; MERCI FANS, à toutes les personnes qui ont soutiens ce projet sans oublier SASU LE PRESIDENT, un grand merci à toi, tous les participants dans mon clip vidéo.

Je reçois que des retours encouragent, les gens ont aime cette chanson. Pour moi c’est une grande fierté quand le publique a valide ton single. On ne peut pas demander plus le moment que tu vois les media connu dans les milieux musicaux valident ton projet.

Maintenant le titre est en playlist de RADIO RFI, le CLIP VIDEO en TRACE TV et BBLACK TV et d’autres media. Donc je sens que le titre peut devenir le TUBE D’ETE inchala. J’invite toujours le publique continuent de pousser plus loin ce single. UNION FAIT LA FORCE.

Quel est le sujet principal dans vos chansons ?

Le sujet principal dans mes chansons, c’est l’AMOUR, AMBIANCE ET JOIE DE VIVRE. Mon but c’est que tu oublies ta journée de galère quand tu écoutes ma musique. Que Je te fais danser au lien de penses chaque secondes tes problèmes qui ne finissent jamais. Pour moi la solution des tous les problèmes c’est d’avoir la JOIE. Quand tu as la joie tu penses bien et tu as des idées pour résoudre quelque difficulté qu’on rencontre dans notre route quotidienne.

Quel est le moment le plus marquant dans votre jeune carrière ?

Le moment le plus marquant, c’est quand j’ai reçu le PRIX du meilleur artiste masculin de la diaspora en 2016. Je venais de sortir mon premier single audio NONAHA qui veux dire MAINTENANT. J’étais le plus heureux du monde ! Cela m’a motivé grave pour la suite. J’ai fait directement le clip vidéo de ce titre. Et l’année suivante, en 2017 donc, j’ai gagné le PRIX DU MEILLEUR ARTISTE AFRICAIN DE LA DIASPORA. Pour moi ces deux années m'ont véritablement revélé au grand public et fait de moi ce que je suis maintenant.

Parmi les 4 que vous avez enregistrés, quel est votre single favori et pourquoi?

Hahahahahahahah question complique à répondre. J’aime beaucoup toutes mes chansons. Mais si je devais choisir un seul single je choisirais NONAHA qui veut dire (MAINTENANT). C’est le single qui m’a donné la direction artistique, qui m’a fait connaitre devant le publique. Avec les PRIX que j’ai gagné pour ce titre là , ça m’a donné envie d’aller plus loin possible , d’améliorer encore plus la qualités de mon travail.

PERSONNES AGEES et LES HANDICAPES

Décrivez une situation réelle qui vous a inspirée ?

Une situation réelle qui m’a inspirée, c’est le moment ou j’ai perdu toutes mes économies que j’ai fait pendant des années, j’ai perdu l’espoir, pour moi ma vie était finie, pendant 6 ans mois j’étais bloque dans tout. Et cette période ou j’étais dans le trou j’ai écrit un TITRE concernant ce qui m’a arrivé et après je me suis senti mieux. Pour moi ce titre là est la meilleure de ma création. BIENTOT IL VA SORTIR.

Que faites-vous dans vos temps libres ?

Je fais les sorties avec les amis, cinéma, mais mon temps libre j’aime beaucoup aller aider les PERSONNES AGEES et LES HANDICAPES. Même le 04 juillet jusqu’à 11 juillet j’avais accompagné les personnes âgées et les handicapes dans un pèlerinage à LOURDES. C’est une ville du sud-ouest de la France. Elle est connue dans le monde entier pour les sanctuaire de NOTRE DAME DE LOURDES, ou le domaine , un site de pèlerinage CATHOLIQUE .

Lourdes doit sa renommée à la célèbre histoire de Bernadette Soubirous. En 1858 la vierge Marie apparaît à la jeune Bernadette Soubirous, alors âgée de 14 ans, dans la grotte de Massabielle.

Le sanctuaire de notre Dame de Lourdes est aussi connu pour sa source « miraculeuse ». L’eau aux vertus guérisseuses aurait ainsi permis 68 guérisons à Lourdes reconnues par l’église catholique.

C’est souvent une opportunité pour moi d’accompagner les personnes âgées et les handicaps dans un pèlerinage à Lourdes. Nos parents ont fait tout pour qu’on ait une belle vie. Maintenant, ils sont dans une phase de la vie où ils ont besoin de nous. Les personnes handicapées ont besoin de gens pour les encourager et les aider dans une vie qui n’est pas du tout facile. J’aime beaucoup aider. Alors, je profite souvent de mes temps libres pour soutenir les gens.

Quel est le meilleur conseil que vous ayez reçu ?

Si tu ne fais pas toi-même ce que tu dois faire, personne ne le fera à ta place, Donc avant de comptes sur les autres je fais ce que je suis capable de faire moi-même. Comme ça si ça ne marche pas au fond de moi je dirai que j’ai fait ce que j’étais capable. Au lieu d’attendre les gens qui vont te donner les PROMESSE qui restera dans les PAROLES SEULEMENT et ça ça arrive souvent dans nos milieu musical

Quelle est votre actualité aujourd'hui en France où vous vivez?

Pour le moment, le showbiz est calme à cause du COVID-19, mais j’espère que bientôt tout sera en ordre comme ça je peux commencer faire des prestations, la SCENE me manque beaucoup. Je hâte d’être devant mon publique et passe un moment inoubliable avec eux.



Quel regard général portez-vous sur la musique rwandaise et les artistes rwandais en Europe?

En tous cas, la musique rwandaise commence à être bien connu. C’est un grand plaisir de voir qu’il Ya des artistes rwandais qui font des tournées ici en Europe. Donc j’ai la foi que les années qui arrivent qui ils auront un grand changement.

Quel est l’artiste rwandais qui selon toi est le plus inspiré en ce moment?

Je peux dire BRUCE MELODIE, mais il y a beaucoup des artistes qui cartonne grave en moment.





Quel est ton modèle inspirant parmi les artistes du monde?

Quand j’étais tout petit j’étais fan de Shaggy et Sean Paul. Je les adorais beaucoup sans savoir qu’un jour j’allais devenir un artiste aussi. J’étais allé à presque tous les concerts qu’ils ont faits au KENYA. Voilà un peu l’origine de mon style musical.

Avec quels artiste africain et/ou étranger, voudrais-tu avoir une collaboration?

Je peux dire que le plus important est de faire un bon travail que tout le monde va apprécier. Quand tu es connu, tu peux faire la collaboration avec l’artiste que tu souhaites et que tu aimes, pour répondre ta question, je vais me focaliser à mon travail d’abord. Le jour que je serai prêt moi-même je vous dirai l’artiste que je rêve faire la collaboration avec. Mais pour le moment je préfère garde ça pour moi hahahahhahahah



Quel est votre projet de rêve ?

JUSTE LA REUSSITE, car tu travailles beaucoup, tu as envie de voir les bons résultats. Comme ça toutes tes forts ne seront pas perdus pour rien. Et les contre succès auront perdu le MATCH.

Un mot pour finir ?

Je remercie tous mes fans qui m’ont soutenu depuis le début jusqu’à maintenant. Sans eux, je ne serai pas là où je suis maintenant. Qu’ils continuent à être avec moi pour me pousser le plus haut possible.

Je les invite à continuer de soutenir mon nouveau clip vidéo ZUNGUZA que j’ai sorti le 17 JUILLET 2021 Déjà un grand merci à eux ! Plus de 100 .000 vues sur YouTube en DEUX semaines ; c’est un grand soutien déjà. Merci !

