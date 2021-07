Université de Man: Collation des grades des masters et ingénieurs

Cérémonie de baptême de la Première Promotion des masters et ingénieurs de l’Université polytechnique de Man. Les étudiants en fin de cycle ont été présentés vendredi au Plateau lors d’une cérémonie de collation des grades.

Université de Man: 100% de réussite pour la première couvée de masters et ingénieurs

La cérémonie de collation des grades Master et Ingénieur de l’Université Polytechnique de Man a eu lieu le vendredi 23 juillet 2021 au Plateau.

Le PCO de cette cérémonie, M. Effousou Koffi Lazare, en présentant l’université polytechnique de Man comme la dernière née des universités publiques de Côte d’Ivoire, a aussi dit que c'est la première d’une série qui marque la vision avant-gardiste du Chef de l’État, Alassane Ouattara.

Le ton ainsi donné, à la salle des conférences du CRAE UMEOA, la fête organisée en l'honneur de la première couvée de masters et d'ingénieurs, a tenu ses promesses. Moment solennel et historique qui marque le couronnement de cinq années de défis, de persévérance et de labeur pour les étudiants et aussi toute la communauté universitaire et les autorités gouvernementales. Les premiers responsables de cette université étaient heureux de présenter les performances de leurs étudiants..

Pour le président de l’Uman, le Prof. Lacina Coulibaly, la collation des grades de son institution académique vise à faire connaitre la qualité de la ressource humaine formée, conformément à la mission assignée aux universités publiques par le Président Ouattara. Pour l'Uman, il s’agit de la formation des ressources humaines compétentes pour l’exploitation des ressources minières et minéralières par l’université polytechnique de Man qui a ouvert ses portes en 2017.

Le Prof. Coulibaly a également insisté sur le fait que la collation de grades participe à la visibilité des diplômés ainsi que celle de leur institution de formation. Il a affirmé qu'à " l’université polytechnique de Man, il n’y a pas de problème d’adéquation formation - emploi, car les curricula ont été élaborés en tenant compte des besoins des entreprises, lesquelles sont associées à la formation.

Le patron de la cérémonie, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Prof Adama Diawara, a dit sa fierté de voir ses « poulains » arriver a un tel niveau . En effet, il a été, jusqu'à sa nomination à la tête du ministère, enseignant dans cette université. Il a soutenu que « le Président Alassane Ouattara a une vision pour le système éducatif en général et pour l’enseignement supérieur en particulier, avec pour mission de former des ressources humaines de qualité qui vont contribuer de façon efficace et efficiente au développement de notre économie », puis d'ajouter que « l’université de Man est un laboratoire pour plusieurs reformes que j'entends entreprendre avec mon équipe dans l’esprit de l’adéquation formation-emploi.

Je félicite ces étudiants qui ne font pas du syndicalisme creux et qui ont un comportement exemplaire », s’est-t-il réjoui tout en étant persuadé que cette exemplarité va s’intensifier dans le monde de l’emploi.

Les étudiants, par la voix de leurs porte-paroles, ont remercié leurs encadreurs pour la qualité de la formation reçue et ont promis relever les défis de l’insertion professionnelle avec dynamisme et engagement.

Relevons que, comme expliqué par le Vice-président en charge de la Pédagogie de l'Uman, Prof. Kamagaté Bamory, pour l’année académique 2020-2021, l’université polytechnique de Man a 1434 étudiants inscrits dont 21 % de filles repartis comme suit: cycle universitaire un total de 1218 étudiants inscrits dont 21 % de filles et pour le cycle école 216 étudiants dont 17% de filles. Avec 100% d’admission au diplôme de Master toutes filières confondues et 100% d’admission également au diplôme d’ingénieur toutes filières confondues.