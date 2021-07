Séminaire parlementaire APF : Amadou Soumahoro séduit l'opposition

Amadou Soumahoro vient de poser un acte fort. En effet, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, indisponible a désigné le professeur Georges Armand Ouégnin pour le représenter lors du séminaire parlementaire du programme numérique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). Ensemble pour la démocratie et la solidarité (EDS) a salué la décision du député de Séguéla.

EDS salue le geste d' Amadou Soumahoro

DÉCLARATION DE EDS RELATIVE AU SÉMINAIRE PARLEMENTAIRE DU PROGRAMME NUMÉRIQUE DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE

1. Le jeudi 22 juillet 2021, le président de EDS et vice-président de l'Assemblée nationale le professeur Georges Armand Ouégnin, au nom de monsieur Amadou Soumahoro, président de ladite Institution et président de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie, a ouvert le séminaire parlementaire du Programme numérique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie(APF), à la rotonde de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sur le thème "La lutte contre la désinformation et l'incitation au conflit : Le rôle du parlementaire".

2. La plateforme politique EDS dont le président Laurent Gbagbo est le Référent،tout en se réjouissante de cette opportunité offerte par le président de l'Assemblée nationale se félicite de cette rencontre de qualité qui a été clôturée le vendredi 23 juillet 2021 par l'honorable Bruno Fuchs, député français , vice-présidents de l’assemblée parlementaire de la Francophonie.

3. EDS félicite le président de l'Assemblée nationale pour avoir désigné un parlementaire de l'opposition pour le représenter à cet important séminaire.

4. EDS note que cette initiative du président de l'Assemblée nationale intervient à quelques jours de la rencontre historique du 27 juillet entre les présidents Laurent GBAGBO et Alassane Ouattara rencontre dont les résultats sont attendus avec impatience par le valeureux peuple ivoirien dans la perspective de la réconciliation nationale vraie.

5. EDS exhorte tous les acteurs politiques à s'inspirer de l'acte fort posé par le président de l'Assemblée nationale pour l'avènement d'une paix durable gage de l'avenir lumineux de la Côte d'Ivoire notre patrimoine commun.

Fait à Abidjan le 25 juillet 2021

Pour EDS

Pr Georges-Armand Ouegni