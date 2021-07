Rap : Moqué sur la toile à cause de Mc One, Elown Kiff no beat réagit

Le rappeur ivoirien Elown a réagi d'une manière assez étrange après le freestyle où il s'est fait "bouffer" par le jeune Mc One, en présence du rappeur français Black M.

Elown Kiff no beat: ''Moquez-vous de moi, ne tuez pas mon buzz''

Les deux rappeurs ivoiriens Elown Kiff no beat et son jeune collègue Mc One ont été conviés, vendredi, à prendre part à une émission sur la radio Trace FM, en présence de Black M, icône du rap français et ex-membre du groupe ‘’Sexion d’assaut’’.

Pendant l’émission, les 3 artistes ont été soumis à un freestyle (rap à l’état pur) sur une des mélodies du groupe Kiff no beat. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeune Mc One a véritablement survolé de son talent ce jeu musical, sous le regard admiratif du grand Black M.

La vidéo de ce freestyle a même été publiée sur la toile, et de nombreux internautes ont reconnu l'immense talent du poulain de Dj Kedjevara. Cependant, nombreux sont les observateurs qui ont tiré sur Elown, estimant qu'il n'a rien montré de convaincant durant ce Freestyle.

Face à cette situation, le jeune Mc One est monté au créneau pour apporter des précisions. '' Merci à Tous pour Les félicitations mais le but de ce Freestyle était de défendre le Rap Ivoire. ELOWN fait partie des Grandos qui ont poussé le Mouvement avec De Nombreux Tubes !!! Ce n’était pas un Concours de RAP. Chacun s’est exprimé à sa Manière. Merci de Nous encourager parce que c’est LE RAP IVOIRE qui gagne'', a posté le poulain de Kedjevara Dj.

Quant à Elown, il n'est pas resté silencieux. Dans une vidéo publiée sur sa page Facebook, il a invité les internautes à bien se moquer de lui. ''Il n'ya rien à défendre ici. Moi-même, j'aime me moquer quand je gagne. Pour les autres, je laisse pas. Arrêtez de me défendre. C'est le Game...quand tu chies on t'attache c'est comme ça ... Y'a pas d'animosité, on a dépassé tout ça.... Moquez-vous, ne tuez pas mon buzz. Moi-même j'en rigole. Je veux voir les vrais attacheurs'', a-t-il soutenu.