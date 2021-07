Avant sa rencontre avec Gbagbo, ADO appelle Bacongo à la rescousse

Ibrahima Cissé Bacongo intègre à nouveau la présidence de la République, au poste de Conseiller spécial chargé des Affaires politiques. L'information a été rendue publique via un communiqué de la présidence ivoirienne.

L'actualité politique ivoirienne est dominée par la rencontre ce mardi 27 juillet 2021, entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Nul besoin de lancer des cauris pour se rendre compte que ce premier face-à-face entre les deux principaux acteurs de la crise postélectorale de 2010-2011 sera d'une portée hautement politique. En pareille occurrence, il convient, pour les deux leaders politiques, de se doter de tous les atouts possibles pour remporter ce premier round, après plus d'une décennie à se regarder en chiens de faïence.

C’est dans ce contexte que le président Alassane Ouattara a procédé, ce lundi 26 juillet, à la signature du décret portant nomination d’Ibrahima Cissé Bacongo en qualité de Ministre, Conseiller spécial, chargé des Affaires politiques. Pure coïncidence ou stratégie politique ? L’avenir nous le dira. Mais l’on retient que cette nomination d’un dinosaure du parti présidentiel, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), intervient à la veille de la rencontre Ouattara - Gbagbo. Elle est donc loin d’être anodine.

À noter que le Député-Maire de Koumassi (3e commune d’Abidjan) a successivement occupé les postes de Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et Ministre auprès du Président de la République, chargé des Affaires politiques dans divers gouvernements ivoiriens. Il pourrait bien être présent à la rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo de ce mardi. Mais attendons de voir tout de même.