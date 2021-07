Guikahué annonce une rencontre prochaine entre Bédié, Ouattara et Gbagbo

Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), a évoqué la rencontre entre les présidents Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, prévue ce mardi après midi au Palais de la présidence au Plateau.

Guikahué: "Il y aura une rencontre des trois leaders plus d’autres personnes"

La dernière rencontre entre Gbagbo et Ouattara remonte au 25 novembre 2010, peu avant le déclenchement de la violente crise postélectorale de 2010-2011 qui a coûté la vie à plus de 3000 personnes. Dix ans après, l'ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, de retour au pays après son acquittement par la Cour pénale internationale (CPI), sera reçu ce mardi au palais de la présidence au Plateau, par son successeur et adversaire historique, Alassane Ouattara. Des retrouvailles aussi bien saluées par les populations que par les acteurs de la classe politique.

" C’est avec joie que nous apprenons que le président de la République accepte de recevoir le président Laurent Gbagbo. Après avoir discuté en novembre dernier avec le président Henri Konan Bédié, maintenant, il discute avec le président Laurent Gbagbo. C’est une très bonne chose", a réagi Pr Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif en chef du PDCI. La question de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, faut-il le rappeler, est une des questions fondamentales qui préoccupent les populations dans toutes ses composantes. Tous, y compris l'ancien ministre Maurice Kakou Guikahué, espèrent beaucoup de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la décrispation du climat socio-politique.

" Nous, nous pensons que c’est une rencontre de prise de contact, mais après, il y aura une rencontre des trois leaders plus d’autres personnes. D’autant plus que le président Henri Konan Bédié, dans son discours a élargi le champ en disant qu’il y a les politiques, les associations, mais également en associant les partenaires au développement. C’est un dialogue large, inclusif dont on trouvera après le contenu. Je pense que pour l’instant, la rencontre, il faut la saluer et puis après on va meubler, on va trouver le contenu, on va après à l’agenda. Mais il y aura un dialogue inclusif qui sera élargi à tout le monde", se convainc-t-il.