Côte d’Ivoire: Un Député oublie des documents importants dans un taxi

Député de Blolequin (ouest de la Côte d’Ivoire), Honorable Jean Gervais Tcheidé se sent très mal depuis ce mardi, après avoir oublié dans un taxi, un porte-documents officiel fourni par l'Assemblée Nationale aux Députés.

Côte d’Ivoire: Coup dur pour le député Jean Gervais Tcheidé

Ce qui s’est passé ce mardi 27 juillet 2021, dans la matinée, peut être considéré comme loufoque par certains, mais l’affaire est très sérieuse pour le principal concerné. Député de la Nation, Honorable Jean Gervais Tcheidé a oublié son porte-documents officiel fourni par l'Assemblée Nationale aux Députés dans un taxi ce mardi matin. Selon le parlementaire, il se trouverait à l'intérieur du porte-documents, d'importants dossiers et notes de réunions relatifs à mes travaux parlementaires plus une enveloppe contenant soixante dix mille (70 000) fcfa. Un coup dur pour le député de Blolequin, élu député le 6 mars 2021 avec 57,76 %.

« Mon chauffeur me dépose ce matin (mardi) au siège de EDS pour la réunion hebdomadaire de notre Groupe Parlementaire. Il continue ensuite au Plateau faire des courses pour moi. Moins d'une heure après son départ, une course très urgente m'oblige à retourner prendre des dossiers à la maison pour les déposer au Palais de l'Assemblée Nationale. Rappeler le chauffeur va me mettre en retard, compte tenu des embouteillages d'Abidjan. Je m'excuse donc auprès de mes collègues Députés et quitte la réunion du Groupe Parlementaire EDS. Je saute dans un taxi avec mon ordinateur et mon porte-documents pour aller à la maison. Malheureusement, préoccupé par ma course à faire au Plateau, en descendant du taxi, je prends l'ordinateur et j'oublie le porte-documents. Je me change rapidement et je prends un autre taxi pour aller au Plateau. C'est après avoir fini tout ça que je rentre à la maison vers 14h. Et là je m'aperçois qu'il n'y a que l'ordinateur que j'y ai déposé. Je réalise que j'ai oublié mon porte-documents dans le premier taxi qui m'a transporté du siège de EDS à la maison. La semaine commence vraiment très mal pour moi », relate l’Honorable Jean Gervais Tcheidé dans une publication sur les réseaux sociaux.

Mais le député FPI, élu sous la bannière EDS, ne perd pas espoir pour autant. Il espère que le chauffeur du taxi reviendra lui remettre ses documents puisque l’ayant déposé devant sa porte. « L’espoir est permis. Ne dit-on pas qu'il faut rester optimiste et toujours positiver ? Union de prière ! Saint Antoine de Padoue ! Que Dieu nous garde tous et nous protège des coups durs. Excellente semaine à tous et à chacun ! », se console-t-il.