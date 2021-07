Le Père Norbert Abekan lance un appel pressant à Gbagbo et Ouattara

Le Père Norbert Abekan, Secrétaire exécutif national de la Commission épiscopale justice, paix et environnement, a, dans une déclaration, invité Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara à "un effort commun et inclusif".

Père Norbert Abekan: "J' invite solennellement les responsables politiques, toutes idéologies confondues, à un effort commun et inclusif"

Le 21 juillet dernier, le porte-parole du gouvernement annonçait, lors de la Conférence de presse hebdomadaire, une rencontre entre le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo ce mardi 27 juillet au palais présidentiel au Plateau. Une première depuis dix ans. Je me réjouis de cette initiative courageuse porteuse de signaux forts en direction de l'ensemble des Ivoiriens et de ceux qui nous font l'amitié de vivre avec nous en Côte d'Ivoire.

À quelques heures de cette importante rencontre entre ces deux personnalités majeures de la vie politique ivoirienne, je voudrais, d'ores et déjà, les saluer et les remercier pour cet flamboyant acte de courtoisie qu'ils s'apprêtent à poser malgré les évidentes divergences qui puissent exister. Faire du dialogue et du compromis la ligne de conduite des actions politiques est l'appel que l'épiscopat ivoirien a, sans cesse, adressé à la classe politique dans ces messages.

Car, estime-t-il, un développement réel, harmonieux, durable et une maturité démocratique sont possibles si les acteurs ivoiriens arrivent à surmonter leurs désaccords d’une manière consensuelle et s’abstiennent de recourir à la violence pour accéder au pouvoir ou pour le conserver. Toutefois, le retour au calme et les braves rencontres observées ces dernières semaines ne doivent pas laisser penser que les raisons profondes des violents conflits qu'a connus notre pays ont été traitées.

Un dialogue inclusif et ouvert, sans exclure personne, est la seule voie possible pour panser les plaies, les pleurs et les peurs. Comme l'a écrit le Pape François dans sa dernière encyclique FRATELLI TUTTI ("Tous frères") : "Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de trouver les voies efficaces qui les rendent réellement possibles." (FT.180)

FRATELLI TUTTI du Pape François nous appelle, nous ivoiriens, plus particulièrement, à être audacieux, à désigner les nuages qui pèsent sur nous tous, à reconnaître nos responsabilités, même quand cela nous est inconfortable, à identifier les symptômes de notre patrie blessée et à travailler main dans la main pour les traiter et les guérir.

J'invite solennellement les responsables politiques, toutes idéologies confondues, à un effort commun et inclusif, pour le dialogue, la réconciliation et le règlement pacifique des différentes positions. Je prie DIEU de continuer à déverser sur nous tous le don de la sagesse pour connaître Sa volonté et le don du courage pour prendre les mesures nécessaires pour l'accomplir.

DIEU bénisse la Côte d'Ivoire !

Abbé Norbert-Éric ABEKAN, curé de la paroisse Sainte Famille de la Riviera 2.

Ambassadeur de la Chaire Unesco pour la Culture de la Paix.

Secrétaire Exécutif National de la Commission épiscopale Justice, Paix et Environnement.