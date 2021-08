13 soldats ivoiriens tués depuis 2020 dans la lutte contre le terrorisme

L’armée ivoirienne paye un lourd tribut dans la lutte contre le terrorisme. 13 soldats ivoiriens ont été tués dans différentes missions depuis 2020. Tel est le bilan dressé par le chef d’état-major des armées, le général Lassina Doumbia.

Les soldats ivoiriens en première ligne contre le terrorisme

Les Forces armées de Côte d’Ivoire (FACI) ont célébré, lundi 2 août 2021, à la place d’armes général Ouattara Thomas d’Aquin de l’État-major, la 3e édition de la fête des armées, sous le thème : « Solidaires pour une Côte d’Ivoire sécurisée et prospère ».

L’occasion fut donc opportune pour le général de Corps d’armée Lassina Doumbia de dresser le bilan de l’engagement de ses hommes sur plusieurs fronts, notamment celui contre le terrorisme. « Depuis la dernière édition de la fête des armées (2020), 13 des nôtres sont tombés au champ d’honneur, au cours de missions nationales et internationales contre un ennemi inédit », a déclaré d’entrée le chef d’état-major général des armées.

Avant de donner plus de précision sur les soldats ivoiriens tués durant différentes missions antiterroristes : cinq soldats ont été tués à Tombouctou, au Mali, trois à Kafolo et Kolobougou (nord ivoirien) et cinq à Tougbo et Togolokaye (nord ivoirien).

Mais loin d’oublier la sueur et le sang des militaires ivoiriens tombés dans l’exercice de leur mission régalienne, le CEMA a déclaré qu’il s’agit, à travers cette cérémonie d’honorer « la mémoire de nos morts, de tous nos morts, et devrait nous amener à nous souvenir des vertus qui étaient les leurs et du sens du sacrifice qu’ils auront consenti ».

Don de sang, don de médicaments, don de vivres aux populations affectées par les attaques djihadistes, tel était entre autres, les autres articulations de cette cérémonie.

A noter que la Côte d'Ivoire est est sous une menace terroriste accrue ces dernières années. A en croire certains experts de la questions, les djihadistes, qui entendre créer une katiba dans la zone des trois frontières (Mali - Burkina Faso - Côte d'Ivoire), procèdent à un recrutement dans le Nord-ivoirien.