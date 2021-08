Camerounaise morte dans le désert : Sosthène Médard charge Biya

Sosthène Médard, le secrétaire national à la communication du MRC (Mouvement pour la renaissance du Cameroun), est très remonté contre le président de la République du Cameroun Paul Biya après la mort d'une Camerounaise dans le désert. Isabelle Mpouma, âgée de 37 ans, a péri en tentant d'immigrer en Europe après avoir passé quatre jours dans ce lieu aride.

Sosthène Médard : "Le monde entier est au courant de cette disparition tragique"

Le secrétaire national à la communication du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) n'est pas passé par quatre chemins pour cracher ses vérités au lendemain de la mort d'Isabelle Mpouma. Cette Camerounaise de 37 ans, mère de deux enfants et coiffeuse de profession, est tragiquement décédée dans le désert alors qu'elle tentait de rejoindre l'Europe. La pauvre dame a passé cinq jours de maladie avant de passer de vie à trépas.

Dans une publication sur sa page Facebook, Sothène Médard a ouvertement critiqué l'attitude de Paul Biya devant ce drame. Il déplore qu'il n'y ait "aucun signe de vie du vieux dictateur". Il fait remarquer que "le régime dictatorial est incontestablement la cause principale de la déperdition d’une jeunesse désespérée, prête à émigrer, à partir le plus loin possible à ses risques et périls". L'homme politique camerounais va plus loin en soulignant qu' "une poignée de jeunes visiblement tombés amoureux du pouvoir oppresseur n’hésitent pas à lapider ces jeunes qui trouvent la mort en pleine aventure".

Et Sothène Médard d'ajouter : "Le monde entier est au courant de cette disparition tragique, grâce aux vidéos insoutenables de son agonie filmées par l’un de ses compagnons de route de la disparue ; largement partagées sur les réseaux sociaux et suscitant de la compassion émue. Mais, mais, les autorités camerounaises n’ont apparemment rien vu, rien entendu à ce sujet, quarante-huit heures après la circulation d’images virales."