Fiancé à Eudoxie Yao, Grand P veut une seconde femme

Grand P ne lâche pas l'affaire. Le fiancé de la sulfureuse Eudoxie Yao qui traverse des difficultés dans son couple est revenu à la charge. Dans un post sur les réseaux sociaux, la star guinéenne a clairement soutenu qu'il lui est permis d'épouser plus de deux femmes.

Grand P : "Il est autorisé à un homme de marier plus de deux femmes !"

Eudoxie Yao ne veut plus entendre parler de Grand P à qui elle reproche de trop s'afficher avec les femmes. "Franchement, je n'apprécie pas cela. On ne peut pas prétendre aimer une femme, être en couple avec elle et s'amouracher avec d'autres sur les réseaux sociaux, alors que ta fiancée est aussi très active sur les réseaux sociaux. Mes beaux-parents guinéens l'ont aussi remarqué, mais personne ne s'en plaint. Alors, si je quitte Grand P, qu'ils (les Guinéens) ne disent pas après que je suis venue dans la vie de Grand P pour juste profiter de lui. En tout cas, parlez à Grand P. S'il continue et que je décide de mettre fin à la relation, ça sera pour de bon", avait prévenu la Bimbo ivoirienne en février 2021.

Visiblement, cette menace n'avait pas calmé les ardeurs de Moussa Kaba. Grand P a continué son action de séduction en s'affichant avec la chanteuse sénégalaise Viviane Chidid. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. "Bonsoir mes bb, juste vous informer que moi et Grand P, la relation est terminée, je passe à autre chose. Merci", a annoncé la jeune dame à la forme généreuse. Cependant, son amoureux n'est pas déterminé à laisser s'envoler sa moitié. Il a multiplié les vidéos sur les réseaux pour lui demander de rester.

Mais au moment où il est en pleine négociation avec Eudo Rover, le chanteur guinéen vient de faire une sortie inattendue. Le Guinéen a publié une vidéo de lui et Viviane Chidid en pleine complicité. "La famille c’est à cause de la vidéo là que ma chérie veut me quitter et pourtant chez nous il est autorisé à un homme de marier plus de deux femmes ! Vous pensez vraiment qu’elle a raison sur sa décision là ?", a écrit Grand P. La réaction de la "go bobaraba" est très attendue.